Экономика

15:50 22.10.2019

НБУ инициирует упрощение требований к защите помещений небанковских учреждений

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Национальный банк Украины (НБУ) намерен упростить для небанковских учреждений процесс организации защиты помещений и безопасности персонала, сообщается на сайте НБУ.

С этой целью разработан проект постановления правления НБУ "Об утверждении изменений в Правила по организации защиты помещений небанковских учреждений в Украине", размещенный для общественного обсуждения на страницах официального интернет-представительства НБУ.

Как сообщается, документ либерализирует ряд требований к обеспечению сохранности ценностей и безопасности персонала небанковских учреждений, в том числе путем применения кассовых машин (АТМ-систем) в качестве альтернативы обустройства рабочих мест кассиров конструктивными элементами.

В небанковским учреждениям, в частности, предлагается предоставить право самостоятельно определять обустройство рабочих мест кассиров при условии обеспечения надлежащей безопасной работы сотрудников, обустройство помещений видеонаблюдением, конструктивными защитными элементы и т. п., необходимость использования хранилищ (сейфов, используемых как хранилище) и класс их сопротивления.

Замечания и предложения к проекту указанного постановления принимаются до 18 ноября 2019 года на почтовый или электронный адрес НБУ.

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