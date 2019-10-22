Азиатские фондовые индексы выросли на оптимизме в отношении сделки США и Китая

Азиатские фондовые индексы выросли во вторник благодаря позитивным сигналам относительно хода торговых переговоров США и Китая.

Гонконгский Hang Seng увеличился по итогам торгов на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,3%, южнокорейский KOSPI прибавил 1,2%.

Японские рынки закрыты во вторник по случаю восхождения на престол императора Нарухито, который стал 126-м монархом Японии.

Поддержку китайскому рынку также оказало заявление Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC) о намерении стимулировать среднесрочные и долгосрочные инвестиции в рынок капитала со стороны пенсионных фондов и страховщиков. CSRC сообщила, что принимает меры, которые подтолкнут пенсионные фонды и страховые компании к увеличению доли акций в их инвестиционных портфелях.

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что "соглашение с Китаем продвигается очень успешно", несколько улучшило настрой трейдеров.

"Им (Китаю - прим. ИФ) необходима сделка, поскольку их цепочка поставок накрывается медным тазом", - сказал Трамп в ходе заседания в Белом доме в понедельник.

Трамп вновь повторил, что КНР уже начала закупать американские сельхозтовары в соответствии с достигнутым соглашением, добавив, что он хотел бы, чтобы китайская сторона закупала больше.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что рассчитывает на подписание первой фазы достигнутого с Китаем соглашения в ходе встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в ноябре.

В минувшие выходные вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ сообщил, что Китай и США добились "существенного прогресса" в торговых переговорах, заложив основу для заключения предварительной торговой сделки.

"В отличие от предыдущих раундов торговых переговоров, когда ожидания трейдеров фокусировались на том, что хоть что-то лучше, чем ничего, в этот раз мы видим реальную и работоспособную рабочую карту, а также официальные подтверждения двух сторон, что они готовы двигаться к подписанию первой фазы соглашения в середине ноября", - отмечает аналитик по рынкам АТР AxiTrader Стивен Иннес.

"Кроме того, сам факт того, что стороны обсуждают вторую фазу соглашения, позволяет предположить, что США и Китай все же смогут найти какой-то мост, причем не слишком далеко", - цитирует эксперта MarketWatch.

Лидерами роста в Гонконге во вторник стали акции AAC Technologies, поставщика Apple, прибавившие в цене 5,8%, а также бумаги автопроизводителя Geely Automobile (+4,7%) и оператора казино Sands China (+2,6%). Стоимость бумаг интернет-компании Tencent подскочила на 0,9%.

В Южной Корее подорожали акции Samsung (+1,8%) и SK Hynix (+2,1%), в Австралии - Rio Tinto (+1,5%) и Beach Energy (+1,7%).

В Китае подорожали акции Foxconn Industrial (+3,5%) и ICBC (+0,4%)/