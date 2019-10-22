Netflix планирует выпуск новых "мусорных" облигаций на $2 млрд

Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке Netflix Inc. планирует выпустить новые облигации на сумму $2 млрд с целью привлечь дополнительное финансирование.

В сообщении компании говорится, что средства планируется использовать для общих корпоративных целей, которые включают в себя покупку, производство и разработку контента, капитальные расходы, инвестиции и потенциальные приобретения и стратегически важные сделки.

Netflix рассматривает возможность выпуска спекулятивных облигаций в долларах и евро. Компания не уточнила дату погашения бондов, их ставку и другую информацию.

Netflix финансирует покупку и производство контента преимущественно за счет выпуска спекулятивных облигаций, долгосрочный долг компании составляет около $12,5 млрд, пишет MarketWatch.

Стоимость акций Netflix в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке во вторник снижается на 0,01%.