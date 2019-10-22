Экономика

15:39 22.10.2019

Газопровод на территории Болгарии и Сербии для приема газа из "Турецкого потока" должен быть построен в I полугодии 2020г

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Газотранспортная инфраструктура на территории Болгарии до Сербии для приема газа из "Турецкого потока" должна быть построена в течение первого полугодия следующего года, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Что касается морского участка ("Турецкого потока" - ИФ) и строительства инфраструктуры на территории Турции, все идет по плану. Небольшие задержки относительно Болгарии, но в течение следующего первого полугодия инфраструктура должна быть построена", - сказал он.

Новак отметил, что "все необходимые процедуры, которые связаны с выбором поставщика, контрактными процедурами, уже произведены болгарской стороной. Выиграла совместная компания из Саудовской Аравии и Италии, которая реализует этот проект и в первом полугодии должна сдать его в эксплуатацию".

"Все решения, которые касаются развития газотранспортной инфраструктуры, соответствуют европейскому законодательству. Это проекты, которые реализуются непосредственно министерствами энергетики соответствующих стран. Мы не видим никаких причин, проблем. В настоящее время они не возникали. Идет плановая работа по строительству этих объектов", - подчеркнул министр.

"Турецкий поток" - проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.

Коммерческая эксплуатация газопровода по графику должна начаться до конца 2019 года.

Предназначенная для Европы вторая нитка "Турецкого потока" рассчитана на 15,75 млрд куб. м газа в год. Из них 3,5 млрд куб. м отведено для Болгарии, 2,5 млрд куб. м для Сербии, 6 млрд куб. м - для Венгрии.

Как сообщалось, недавно Болгария начала строительство инфраструктуры для транспортировки газа по второй ветке "Турецкого потока".

Теги: #газ
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