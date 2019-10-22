Экономика

14:36 22.10.2019

DTEK Renewables планирует дебютные "зеленые" облигации

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DTEK Renewables планирует дебютные "зеленые" облигации

DTEK Renewables B.V. ("ДТЭК ВИЭ") рассматривает возможность выпуска стандартных "зеленых" облигаций, чтобы привлечь средства на существующие и будущие проекты в возобновляемой энергетике, и уже прошла предварительную экспертизу компании Sustainalytics.

"Сумма, равная чистым поступлениям от "зеленых" облигаций, будет использоваться для финансирования и/или рефинансирования, полностью или частично, приемлемых "зеленых" проектов", – отмечается в опубликованной компанией структуре зеленых облигаций (Green Bond Framework).

В документе подчеркивается, что привлеченные средства не будут использоваться для какой-либо деятельности, связанной с углем или ископаемым топливом.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник на рынке, "ДТЭК ВИЭ" планирует разместить пятилетние "зеленые" евробонды в евро. Организаторы - Raiffeisen Bank International AG и "Ренессанс Капитал", road show пройдет в США и Европе, начиная с 24 октября.

В документах на сайте компании, указывается, что все привлеченные средства будут направлены на указанные выше цели, в том числе для рефинансирования ранее полученных средств от банков и акционера, в течение двух лет акционеров, за последние два года. Это должно позволить "ДТЭК ВИЭ" реализовать план по расширению своих установленных мощностей наземных ветряных и солнечных энергоустановок до 1,9 ГВт по сравнению с примерно 0,95 ГВт, ожидаемых на конец этого года.

Компания, в частности, намерена построить Тилигульскую ВЭС мощностью 565 МВт, сейчас на площадке будущей станции осуществляется ветромониторинг и оценка воздействия на окружающую среду. Также "ДТЭК ВИЭ" осуществляет активный девелопмент трех проектов в солнечной энергетике общей мощностью 390 МВт: Васильковская, Павлоградская и Троицкая гелиоэлектростанции. Реализация этих проектов, которые расположатся в Днепропетровской области, запланирована в 2020-2021 годах.

С целью подотчетности использования привлеченных средств компания обязуется внедрить систему публичной отчетности, которая будет отражать распределение средств по проектам и описание самих проектов.

Sustainalytics является одним из мировых лидеров в исследованиях и рейтинговании компаний и организаций в области ESG и корпоративного управления. Sustainalytics отметила, что проекты в ветро- и солнечной энергетике будут способствовать глобальной трансформации украинского энергосектора, снижению выбросов углекислого газа и достижению Цели №7 в области устойчивого развития ООН.

Теги: #облигации #дтэк #dtek
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