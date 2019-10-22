Экономика

13:09 22.10.2019

Минэкономики рассматривает возможность отсрочки и выдачи грантов при покупке государственных с/х земель – Милованов

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Минэкономики рассматривает возможность отсрочки и выдачи грантов при покупке государственных с/х земель – Милованов

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины рассматривает, в рамках программ связанных с выкупом земель, возможность предоставления отсрочки и грантов под покупку государственных земель сельхозназначения.

"Возможно, мы будем давать отсрочку при покупке государственной земли, так было в Грузии, например. Была похожая реформа, было так - платишь сразу 20%, 40% или 50%, а остальную сумму платишь 5 или 10 лет понемногу", - сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в ходе пресс-брифинга во вторник.

По его словам, еще одним возможным механизм поддержки фермеров являются гранты.

"Это, например, когда ты приходишь с проектом, под который тебе необходимо 5 га земель и фонд или учреждение, которое будет создаваться, дает тебе 2 га, а 3 га - покупаешь за свои деньги", - пояснил Милованов.

Кроме того, правительство определило шесть критериев, по которым будет оцениваться эффективность государственной поддержки, в том числе и в АПК.

"Со вчерашнего дня мы изменили регламент. Мы будем проверять как каждый акт, включительно с господдержкой, влияет на рост ВВП, рост инвестиций, уровень зарплат, рабочие места, экспорт и другое. Поддержка или льготы будут оцениваться на основе шести критериев", - отметил министр развития экономики.

Как сообщалось, комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики 16 октября поддержал наработанные профильным подкомитетом поправки в проект госбюджета, предусматривающие сохранение на 2020 год объема поддержки АПК на уровне 1% ВВП, или 8,4 млрд грн.

Аграрный комитет предлагает направить 4,4 млрд грн из общей суммы господдержки аграрной отрасли на программу удешевления кредитов, связанных с выкупом земель, остальные 4 млрд грн распределить на разные отраслевые программы.

При этом, в частности, 2,5 млрд грн предлагается направить на поддержку животноводства, переработки сельхозпродукции, аквакультуры, рыболовства, 600 млн грн - на закупку сельхозтехники и комплектующих, 400 млн грн - на поддержку хмелеводства, закладки молодых садов, виноградников и ягодников, 150 млн грн - на финподдержку мероприятий в АПК, 150 млн грн - на поддержку фермерских хозяйств, 100 млн грн - на предоставление кредитов фермерским хозяйствам, 100 млн грн - на частичную компенсацию фермерам стоимости электроэнергии, используемой для полива орошаемых земель.

Теги: #земля #милованов #минэкономики
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