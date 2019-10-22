Экономика

12:49 22.10.2019

Украина может получить макрофинансовую помощь ЕС до конца 2019г - Маркарова

1 мин читать
Украина может получить макрофинансовую помощь ЕС до конца 2019г - Маркарова

Украина может получить второй транш макрофинансвой помощи от Европейского Союза до конца 2019 года при условии принятия законодательства о финансовом мониторинге и находясь в программе МВФ.

"У нас остается еще одно условие - приведение правил финансового мониторинга в соответствие с IV Европейской директивой. Законопроект разработан, подан, сейчас отрабатывается двумя парламентскими комитетами. Надеюсь, в ближайшее время мы с Верховной Радой сможем его принять", - сказала Маркарова на пресс-брифинге во вторник.

При этом она отметила, что Украина должна находиться в программе МВФ.

"Чтобы начать выборку средств, нужно будет находиться в программе МВФ... У нас есть открытая возможность до конца года этот транш получить", - сказала она.

Теги: #минфин #маркарова #мвф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:25 22.10.2019
Милованов отрицает возможное влияние ограничений на покупку земли иностранцам до 2024г. на сотрудничество с МВФ

Милованов отрицает возможное влияние ограничений на покупку земли иностранцам до 2024г. на сотрудничество с МВФ

09:45 21.10.2019
Вопрос ПСО на рынке газа обсуждался на встрече с МВФ

Вопрос ПСО на рынке газа обсуждался на встрече с МВФ

18:25 18.10.2019
Миссия МВФ вскоре вернется в Украину

Миссия МВФ вскоре вернется в Украину

11:18 18.10.2019
Основными вопросами в переговорах с МВФ являются бюджет-2020 и рынок земли – глава НБУ

Основными вопросами в переговорах с МВФ являются бюджет-2020 и рынок земли – глава НБУ

19:59 17.10.2019
Маркарова считает целесообразным участие министра финансов в СНБО

Маркарова считает целесообразным участие министра финансов в СНБО

19:54 17.10.2019
Министр финансов Украины довольна ходом переговоров с МВФ о новой программе

Министр финансов Украины довольна ходом переговоров с МВФ о новой программе

19:53 17.10.2019
НБУ улучшил свой прогноз курса гривни на 2020 год

НБУ улучшил свой прогноз курса гривни на 2020 год

13:09 17.10.2019
Украина может получить финансовую поддержку от ВБ в начале 2020г – Минфин

Украина может получить финансовую поддержку от ВБ в начале 2020г – Минфин

11:53 17.10.2019
Бюджеты развития местных громад выросли в 67 раз с 2014г

Бюджеты развития местных громад выросли в 67 раз с 2014г

11:12 17.10.2019
Украинская делегация в Вашингтоне встретилась с замглавы МВФ и вице-президентом ВБ

Украинская делегация в Вашингтоне встретилась с замглавы МВФ и вице-президентом ВБ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суды начали банкротство входящего в "Энергетический стандарт" Григоришина ЗТР и ЛЭО

Украина, ЕС и РФ провели техконсультации в рамках подготовки следующего этапа переговоров по транзиту газа

На содержание и развитие ж/д инфраструктуры необходимо 108 млрд грн в год – член правления "Укрзализныци"

Милованов отрицает возможное влияние ограничений на покупку земли иностранцам до 2024г. на сотрудничество с МВФ

Дубилет анонсировал существенное сокращение сотрудников Госаудитслужбы

ПОСЛЕДНЕЕ

Минэкономики рассматривает возможность отсрочки и выдачи грантов при покупке государственных с/х земель – Милованов

Герус предлагает приватизировать "Центрэнерго" в связке с госшахтами

Минсоцполитики Украины при проверке выявило нарушения на 32 млн грн в предоставлении соцпомощи малообеспеченным

Суды начали банкротство входящего в "Энергетический стандарт" Григоришина ЗТР и ЛЭО

Украина, ЕС и РФ провели техконсультации в рамках подготовки следующего этапа переговоров по транзиту газа

Wizz Air запускает с марта 2020 года 6 маршрутов из Запорожья

На содержание и развитие ж/д инфраструктуры необходимо 108 млрд грн в год – член правления "Укрзализныци"

Дубилет анонсировал существенное сокращение сотрудников Госаудитслужбы

Минэкономики ожидает роста экономики в 2020г. на 3,7% - замминистра

Смелянский поддерживает идею Гончарука о частичной продаже акций "Укрпошты"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА