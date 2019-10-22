Украина, ЕС и РФ провели техконсультации в рамках подготовки следующего этапа переговоров по транзиту газа

Украина, Европейская Комиссия и Российская Федерация в понедельник в Брюсселе провели технические консультации в рамках подготовки к следующему этапу трехсторонних переговоров по транзиту газа после 1 января 2020 года.

Согласно пресс-релизу НАК "Нафтогаз Украины", в ходе консультаций стороны обсудили прогресс Украины в имплементации норм европейского законодательства и создании независимого оператора ГТС.

Кроме того, речь шла о подписании соглашения о взаимодействии (interconnection agreement) между операторами ГТС Украины и РФ на стандартных европейских условиях, а также о методике тарифообразования при транспортировке газа и пр.

Ожидается, что следующий этап трехсторонних переговоров о транзите газа состоится 28 октября.