Экономика

11:36 22.10.2019

Wizz Air запускает с марта 2020 года 6 маршрутов из Запорожья

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Wizz Air запускает с марта 2020 года 6 маршрутов из Запорожья

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air Holdings Plc запускает из Запорожья рейсы в Гданьск, Вроцлав, Краков (все - Польша), Вену (Австрия) и Вильнюс (Литва).

Об этом сообщил директор по персоналу Wizz Air Holdings Plc Йохан Эйдхаген во время пресс-конференции в Киеве во вторник.

По его словам, рейсы будут осуществляться два раза в неделю. Их стоимость - от 569 грн.

Wizz Air, крупнейший лоукост-перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы более чем по 600 маршрутам с 25 баз, соединяя 145 направлений в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 120 самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

К концу 2019 года компания намерена перевезти 40 млн пассажиров.

Акции Wizz Air котируются на Лондонской фондовой бирже и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices.

Теги: #wizz_air #запорожье
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