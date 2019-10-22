Экономика

10:19 22.10.2019

Дубилет анонсировал существенное сокращение сотрудников Госаудитслужбы

1 мин читать
Дубилет анонсировал существенное сокращение сотрудников Госаудитслужбы

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил о намерении реформировать Государственную аудиторскую службу (Госаудитслужбу), в частности, проанонсировал сокращение сотрудников этого органа.

"Последние несколько недель мы занимались функциональным аудитом Госаудита (звучит иронически). Сейчас там работает 3212 человек, и они получают опасно низкие зарплаты. К чему это может приводить, можете догадаться. Количество сотрудников этого органа будет сокращено до ~400", - написал Дубилет на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

При этом он заверил в сотрудничестве с Гоструда, профсоюзами и другими сторонами, "чтобы не бросать просто так людей на произвол судьбы".

Министр также озвучил ключевые направления реформы Госаудитслужбы. Так, ведомство должно фокусироваться на серьезном мошенничестве. "Те сотрудники, которые останутся, должны быть настоящими профессионалами, работающими по международным стандартам и риск-ориентированными подходами, а не придираться к запятым", - отметил он.

Дубилет поддерживает необходимость убрать дублирование функций между Госаудитслужбой и Счетной палатой, Госаудитслужбой и силовыми органами.

Крупные государственные компании, по его словам, должны проходить аудит в частных аудиторских компаниях (иногда сейчас так и происходит, заметил министр).

"Согласно мировой практике, мы передаем Госаудит под Министерство финансов", - озвучил планы министр Кабмина.

Теги: #госаудитслужба #кадры #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:03 21.10.2019
Кабмин согласовал объединение региональных отделений Фонда государственного имущества

Кабмин согласовал объединение региональных отделений Фонда государственного имущества

02:02 21.10.2019
Кабмин упростил назначение субсидий для детдомов семейного типа, военных и лиц старше 60 лет

Кабмин упростил назначение субсидий для детдомов семейного типа, военных и лиц старше 60 лет

23:52 20.10.2019
Кабмин уволил руководство Госслужбы морского и речного транспорта

Кабмин уволил руководство Госслужбы морского и речного транспорта

22:17 20.10.2019
Кабмин Украины утвердил Государственную программу развития региона украинских Карпат

Кабмин Украины утвердил Государственную программу развития региона украинских Карпат

17:09 20.10.2019
Подал в отставку глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян

Подал в отставку глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян

14:47 20.10.2019
Правительство переподчинило Госстат министру Кабмина

Правительство переподчинило Госстат министру Кабмина

15:21 19.10.2019
Департамент киберполиции возглавил Гринчак

Департамент киберполиции возглавил Гринчак

20:40 18.10.2019
Рябошапка назначил Гюндуза Мамедова своим заместителем

Рябошапка назначил Гюндуза Мамедова своим заместителем

16:26 18.10.2019
Кабмин предложил Раде урегулировать деятельность в сфере азартных игр

Кабмин предложил Раде урегулировать деятельность в сфере азартных игр

14:17 18.10.2019
Кабмин предложил Раде выделить дополнительно 1,3 млрд грн на зарплаты в оборонном секторе и 1 млрд грн – шахтерам

Кабмин предложил Раде выделить дополнительно 1,3 млрд грн на зарплаты в оборонном секторе и 1 млрд грн – шахтерам

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На содержание и развитие ж/д инфраструктуры необходимо 108 млрд грн в год – член правления "Укрзализныци"

Милованов отрицает возможное влияние ограничений на покупку земли иностранцам до 2024г. на сотрудничество с МВФ

Минэкономики ожидает роста экономики в 2020г. на 3,7% - замминистра

Зеленский обещает инвесторам прозрачные, понятные и одинаковые правила игры – приглашение на инвестфорум в Мариуполе

Премьер Украины допускает частичную приватизацию "Укрпошты" через IPO

ПОСЛЕДНЕЕ

На содержание и развитие ж/д инфраструктуры необходимо 108 млрд грн в год – член правления "Укрзализныци"

Милованов отрицает возможное влияние ограничений на покупку земли иностранцам до 2024г. на сотрудничество с МВФ

Минэкономики ожидает роста экономики в 2020г. на 3,7% - замминистра

Смелянский поддерживает идею Гончарука о частичной продаже акций "Укрпошты"

Зеленский обещает инвесторам прозрачные, понятные и одинаковые правила игры – приглашение на инвестфорум в Мариуполе

Нефьодов анонсировал создание электронного реестра получателей гуманитарной помощи

АirBaltic в I полугодии увеличила чистый убыток в 1,7 раза

Кабмин предложит Раде криминализировать контрабанду подакцизных товаров

Банки демонстрируют рекордный с 2015г. оптимизм роста кредитов и депозитов

Европейские фондовые рынки растут на фоне неопределенности вокруг Brexit

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА