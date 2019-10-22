Экономика

10:09 22.10.2019

Минэкономики ожидает роста экономики в 2020г. на 3,7% - замминистра

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Минэкономики ожидает роста экономики в 2020г. на 3,7% - замминистра

Консервативная оценка Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства предусматривает рост ВВП в 2020 году на 3,7%, оптимистичная - 4,8%, сообщил заместитель главы ведомства Сергей Николайчук по итогам подготовки обновленного макропрогноза.

"На следующий год мы ожидаем ускорения роста до 3,7%", - сказал Николайчук в ходе пресс-брифинга во вторник.

Как отметил глава министерства, обновленный макроэкономический прогноз будет опубликован после его утверждения на правительственном заседании.

Макропрогноз роста экономики на текущий год будет также пересмотрен - с 3,3% до 3,5% роста ВВП, уточнил в ходе пресс-брифинга министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов

"Минэкономики пересмотрит прогноз по инфляции в сторону уменьшения, приближая его к прогнозу НБУ", - отметил Николайчук.

По его словам, инфляция прогнозируется на уровне 5,5% на конец 2020 года.

Помимо этого, обновленный макропрогноз будет учитывать укрепление гривни (предыдущий прогноз предусматривал 28,2 грн/$1), однако не уточнили цифры.

Показатели обновленного макропрогноза были одним из главных предметом консультаций с международными партнерами в ходе визита в Вашингтон.

"Мы ожидаем, что у МВФ будет схожий прогноз. Сейчас мы согласовывали свой, и они подтвердили наши предварительные оценки. Прогноз будет опубликован через несколько дней после того, как мы его согласуем на Кабмини. Но цифры там похожие. На сегодня прогноз МВФ несколько меньше, но они его намерены пересмотреть", - сказал Милованов.

Теги: #рост #ввп #минэкономики
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