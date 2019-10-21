Экономика

20:35 21.10.2019

Зеленский обещает инвесторам прозрачные, понятные и одинаковые правила игры – приглашение на инвестфорум в Мариуполе

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Зеленский обещает инвесторам прозрачные, понятные и одинаковые правила игры – приглашение на инвестфорум в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский обещает иностранным и украинским инвесторам прозрачные, понятные и одинаковые для всех правила игры при ведении бизнеса в Украине.

"Недавно я приглашал в Украину иностранных инвесторов. В течение последних месяцев мы собирали интересные проекты по всей стране, общались с представителями различных городов и регионов, изучали уже реализованные успешные кейсы. Мы искали привлекательные идеи для инвестиций, и мы их нашли. 29 октября презентуем их иностранным инвесторам на форуме в Мариуполе", - сказал он в видеоприглашении на инвестиционный форум "Re:Think. Invest in Ukraine", который состоится 29 октября в Мариуполе.

Зеленский указал, что его команда хочет начать "новую историю" именно с такого города как Мариуполь, перспективного и "жадного к изменениям".

"С момента, когда я приглашал иностранных инвесторов в Украину, мы проголосовали за закон о приватизации и о концессии, и это только начало. В Украине обязательно появится то, чего никогда не было раньше, - это прозрачные и понятные правила игры, одинаковые для всех. На форуме мы покажем, что уже успели сделать, и расскажем о путях развития приоритетных для нас отраслей", - подчеркнул он.

Президент отметил, что инвестиционный форум 29 октября проводится для иностранных и украинских инвесторов, но он хотел бы, чтобы "каждый гражданин стал инвестором для нашей родной страны".

"Речь не только о деньгах, инвестируйте в Украине свое время, свою энергию, свой талант и свое стремление к изменениям. И тогда нашими общими усилиями Украина станет сильной и успешной. Invest in Ukraine and see you in Mariupol", - призвал он в приглашении на форум.

Как сообщалось, в работе инвестиционного форума 29 октября в Мариуполе под названием "Re:Think. Invest in Ukraine", организованного по инициативе президента Зеленского, будут участвовать сам глава государства, премьер-министр Украины Алексей Гончарук, украинские министры и десятки инвесторов.

В форуме примут участие более 50 представителей международных и украинских инвестиционных фондов, компаний, донорских организаций и международных финансовых корпораций, более 350 гостей, среди которых – представители украинского правительства и местной власти, инвесторы, представители посольств, бизнеса, молодые лидеры и СМИ.

На инвестиционном форуме будут обсуждаться готовый проект концессионного конкурса Херсонского морпорта; готовящийся проект развития орошения (Херсон); проект восстановления системного водоснабжения Донецкой области (разработчик - коммунальное предприятие Донецкой ОГА "Вода Донбасса"); строительство участка железной дороги между магистралью Попасная-Купянск и железнодорожной веткой Лантратовка - Кондрашевская-Новая, восстановление электрификации железнодорожных перевозок в Донецкой и Луганской областях.

Теги: #президент #инвесторы #форум
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