Экономика

19:13 21.10.2019

АirBaltic в I полугодии увеличила чистый убыток в 1,7 раза

2 мин читать
АirBaltic в I полугодии увеличила чистый убыток в 1,7 раза

Латвийская авиакомпания airBaltic в январе-июне 2019 года получила чистый убыток в размере 26,614 млн евро, что на 71,3% больше, чем в первом полугодии прошлого года, говорится в отчете компании.

Оборот вырос на 20,1% и составил 219,465 млн евро.

В финотчете отмечается, что количество пассажиров в Риге и Вильнюсе увеличилось на 17%, в Таллине - на 38%. Рыночная доля авиакомпании в Рижском аэропорту выросла с 54% в первой половине прошлого года до 57% в этом году, в Таллине - с 15% до 19%, в Вильнюсе - с 8% до 9%.

В отчете говорится, что группа airBaltic достигла прогнозируемых результатов в первом полугодии, однако несколько факторов оказали на них негативное влияние.

Например, в июне 2019 года оборот авиакомпании был ниже, чем в июне 2018 года, поскольку в прошлом году на результаты положительно повлиял проходивший в России Чемпионат мира по футболу. Негативное влияние на сумму около 4 млн евро оказала курсовая разница - соотношение евро и доллара США, а негативное влияние в размере 2 млн евро оказало увеличение стоимости квот на выбросы диоксида углерода. На размер убытков также повлиял рост зарплат пилотов, членов экипажей и техников. Кроме того, погода в первой половине этого года была не такой благоприятной для отрасли, как годом ранее.

В первом полугодии компания пополнила флот пятью самолетами, покупка которых финансировалась за счет операционного лизинга, в результате чего общее число самолетов airBaltic достигло 39, в том числе 19 - A220-300.

Руководство компании прогнозирует, что количество пассажиров, перевезенных во втором полугодии 2019 года по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года увеличится на 21%. Оборот авиакомпании в этом году планируется в размере 500-510 млн евро.

Ранее сообщалось, что airBaltic в январе-июне 2019 года перевезла 2,229 млн пассажиров, что на 18,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

airBaltic летает более чем по 70 маршрутам из Риги, Таллина и Вильнюса. В 2018 году чистая прибыль компании выросла на 46% по сравнению с уровнем предыдущего года - до 5,4 млн евро, выручка - на 18%, до 408,7 млн евро.

Теги: #airbaltic
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:26 03.12.2018
Компания airBaltic получила последний из предусмотренных в этом году самолетов A220-300

Компания airBaltic получила последний из предусмотренных в этом году самолетов A220-300

10:01 10.08.2018
AirBaltic ожидает роста перевозки пассажиров в 2018г более чем на 20%

AirBaltic ожидает роста перевозки пассажиров в 2018г более чем на 20%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Премьер Украины допускает частичную приватизацию "Укрпошты" через IPO

Фунт подскочил выше $1,3 на оптимизме по поводу сделки о Brexit

Милованов назвал ситуацию с остановкой табачного завода BAT шантажом государства производителем

"Нафтогаз" в ноябре повысит цену на газ для промышленности на 18,4-19,6%

Миссия МВФ вскоре вернется в Украину

ПОСЛЕДНЕЕ

Нефьодов анонсировал создание электронного реестра получателей гуманитарной помощи

Кабмин предложит Раде криминализировать контрабанду подакцизных товаров

Банки демонстрируют рекордный с 2015г. оптимизм роста кредитов и депозитов

Европейские фондовые рынки растут на фоне неопределенности вокруг Brexit

Конституционный суд отказался рассматривать жалобу депутатов на squeeze-out

Банки Украины нарастили портфель ОВГЗ на 1,1 млрд грн

В Украину прибыло пятое судно из Колумбии с 80 тыс. тонн угля для ТЭС "ДТЭК"

Shell выходит из проекта Хазар в казахстанском секторе Каспия из-за низкой рентабельности

Shell намерена сосредоточиться в Египте на газовых проектах в море

Государственная Saudi Aramco снижает внутренние цены на бензин до конца года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА