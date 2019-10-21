АirBaltic в I полугодии увеличила чистый убыток в 1,7 раза

Латвийская авиакомпания airBaltic в январе-июне 2019 года получила чистый убыток в размере 26,614 млн евро, что на 71,3% больше, чем в первом полугодии прошлого года, говорится в отчете компании.

Оборот вырос на 20,1% и составил 219,465 млн евро.

В финотчете отмечается, что количество пассажиров в Риге и Вильнюсе увеличилось на 17%, в Таллине - на 38%. Рыночная доля авиакомпании в Рижском аэропорту выросла с 54% в первой половине прошлого года до 57% в этом году, в Таллине - с 15% до 19%, в Вильнюсе - с 8% до 9%.

В отчете говорится, что группа airBaltic достигла прогнозируемых результатов в первом полугодии, однако несколько факторов оказали на них негативное влияние.

Например, в июне 2019 года оборот авиакомпании был ниже, чем в июне 2018 года, поскольку в прошлом году на результаты положительно повлиял проходивший в России Чемпионат мира по футболу. Негативное влияние на сумму около 4 млн евро оказала курсовая разница - соотношение евро и доллара США, а негативное влияние в размере 2 млн евро оказало увеличение стоимости квот на выбросы диоксида углерода. На размер убытков также повлиял рост зарплат пилотов, членов экипажей и техников. Кроме того, погода в первой половине этого года была не такой благоприятной для отрасли, как годом ранее.

В первом полугодии компания пополнила флот пятью самолетами, покупка которых финансировалась за счет операционного лизинга, в результате чего общее число самолетов airBaltic достигло 39, в том числе 19 - A220-300.

Руководство компании прогнозирует, что количество пассажиров, перевезенных во втором полугодии 2019 года по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года увеличится на 21%. Оборот авиакомпании в этом году планируется в размере 500-510 млн евро.

Ранее сообщалось, что airBaltic в январе-июне 2019 года перевезла 2,229 млн пассажиров, что на 18,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

airBaltic летает более чем по 70 маршрутам из Риги, Таллина и Вильнюса. В 2018 году чистая прибыль компании выросла на 46% по сравнению с уровнем предыдущего года - до 5,4 млн евро, выручка - на 18%, до 408,7 млн евро.