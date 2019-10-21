Экономика

19:07 21.10.2019

Кабмин предложит Раде криминализировать контрабанду подакцизных товаров

2 мин читать
Кабмин предложит Раде криминализировать контрабанду подакцизных товаров

Кабинет министров на следующей неделе рассмотрит законопроект о криминализации нелегального ввоза подакцизных товаров, сообщил глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов.

"Мы ожидаем, что попадет в Кабинет министров, и будет очень оперативно утвержден вопрос криминализации подакцизной контрабанды", - сказал Нефьодов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

Глава ведомства выступает за возврат таможне функций оперативно-розыскной работы и усиление ответственности за контрабанду, в частности, по категории высоко маржинальных товаров.

Он отметил, что в настоящее время незаконное перемещение товаров наказывается изъятием товаров и штрафом в 100% их стоимости, иногда - изъятием транспортного средства.

"Это наказание достаточно серьезное и отпугивает недобросовестных импортеров. В то же время по товарам, где маржинальность достигает сотен процентов, следует возвращать таможне полномочия на проведение расследования, право на оперативно-розыскную деятельность, а также необходимо увеличивать финансовые санкции для соответствующих нарушителей", - пояснил Нефьодов.

Речь идет о предоставлении разрешения таможне использовать в своей деятельности специальные технические средства, например, прослушивание.

"Это также вопрос организации контролированных поставок - когда мы ловим "на живца". И вопрос проведения самой таможней оперативно-розыскной деятельности. Все это нельзя сделать в случае административных нарушений. Поэтому, мы очень хотели бы, чтобы контрабанда подакцизных товаров была криминализирована", - сказал глава таможенной службы.

Предложенный законопроект предполагает штрафы в размере от 3 до 5 необлагаемых налогом минимумов за первое нарушение, за второе - 5-10 необлагаемых налогом минимумов, за третье и каждое последующее - 15-20.

"Мы дискутируем, следует ли вводить наказание в виде лишения свободы за деятельность в виде организованной группы", - сообщил Максим Нефьодов.

По его оценкам, парламент может принять этот законопроект в конце текущего или в начале следующего года.

"Чем дольше мы ждем, тем больше денег просто проплывает просто мимо государственного бюджета", - констатировал Нефьодов.

Теги: #таможня #законотворчество
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:15 21.10.2019
Нефьодов анонсировал создание электронного реестра получателей гуманитарной помощи

Нефьодов анонсировал создание электронного реестра получателей гуманитарной помощи

13:20 16.10.2019
Кабмин намерен предложить Раде запустить таможню и налоговую в формате единого юрлица

Кабмин намерен предложить Раде запустить таможню и налоговую в формате единого юрлица

15:25 15.10.2019
ГФС отменила операцию "Бастион" на таможне

ГФС отменила операцию "Бастион" на таможне

11:29 10.10.2019
На Львовской таможне проходят десятки обысков в рамках дела о поставках дорогой одежды под видом секонд-хенда - ГБР

На Львовской таможне проходят десятки обысков в рамках дела о поставках дорогой одежды под видом секонд-хенда - ГБР

19:07 09.10.2019
В новой редакции законопроекта о криминализации незаконного обогащения соблюдены все нормы Конституции – Разумков

В новой редакции законопроекта о криминализации незаконного обогащения соблюдены все нормы Конституции – Разумков

10:17 03.10.2019
Кабмин запустит систему электронной подачи ориентировок на таможню на базе IDoc - Дубилет

Кабмин запустит систему электронной подачи ориентировок на таможню на базе IDoc - Дубилет

19:09 20.09.2019
Рада поддержала отмену паевого взноса при строительстве с 2021 года

Рада поддержала отмену паевого взноса при строительстве с 2021 года

15:52 20.09.2019
Таможня планирует открыть всю информацию, не нарушающую коммерческую тайну

Таможня планирует открыть всю информацию, не нарушающую коммерческую тайну

14:41 20.09.2019
Таможня планирует открыть всю информацию, не нарушая коммерческую тайну - Нефедов

Таможня планирует открыть всю информацию, не нарушая коммерческую тайну - Нефедов

20:35 16.09.2019
Группа нардепов от "Слуги народа" предложила законопроект о функционировании райсоветов в Киеве и праве главы КГГА опротестовывать акты местных органов

Группа нардепов от "Слуги народа" предложила законопроект о функционировании райсоветов в Киеве и праве главы КГГА опротестовывать акты местных органов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Премьер Украины допускает частичную приватизацию "Укрпошты" через IPO

Фунт подскочил выше $1,3 на оптимизме по поводу сделки о Brexit

Милованов назвал ситуацию с остановкой табачного завода BAT шантажом государства производителем

"Нафтогаз" в ноябре повысит цену на газ для промышленности на 18,4-19,6%

Миссия МВФ вскоре вернется в Украину

ПОСЛЕДНЕЕ

АirBaltic в I полугодии увеличила чистый убыток в 1,7 раза

Банки демонстрируют рекордный с 2015г. оптимизм роста кредитов и депозитов

Европейские фондовые рынки растут на фоне неопределенности вокруг Brexit

Конституционный суд отказался рассматривать жалобу депутатов на squeeze-out

Банки Украины нарастили портфель ОВГЗ на 1,1 млрд грн

В Украину прибыло пятое судно из Колумбии с 80 тыс. тонн угля для ТЭС "ДТЭК"

Shell выходит из проекта Хазар в казахстанском секторе Каспия из-за низкой рентабельности

Shell намерена сосредоточиться в Египте на газовых проектах в море

Государственная Saudi Aramco снижает внутренние цены на бензин до конца года

Экс-госсекретарь Минэнергоугля стал и.о. директора "Укрхимтрансаммиака"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА