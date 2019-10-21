Банки Украины нарастили портфель ОВГЗ на 1,1 млрд грн

Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 21 октября 2019 года.

Официальный курс на 21 октября – 25,035071 грн/$1.

(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)

Дата Всего НБУ Банки Юрлица Физлица Нерезиденты на 03.01 755704.22 348099.56 374442.79 20738.80 6073.71 6349.36 на 01.02 758885.20 342123.89 374956.39 22945.25 6648.46 12211.22 на 01.03 743785.12 337106.71 362341.56 23733.30 7208.96 13394.59 на 01.04 757724.92 337106.71 367085.37 25287.86 7932.90 20312.09 на 02.05 767898.46 337088.49 359126.90 26787.75 8570.32 36325.00 на 03.06 777293.58 337088.20 362452.39 25991.55 9513.53 42247.90 на 01.07 773255.30 337088.20 346990.33 22957.65 9006.00 57213.12 на 01.08 803403.02 337085.90 344241.52 26238.11 9426.10 86411.39 на 02.09 796142.97 337065.23 337102.62 25433.41 9428.79 87112.92 на 01.10 818953.13 337061.03 348225.54 26120.62 10081.09 97464.87 на 17.10 816613.24 337061.03 344611.94 26218.82 10631.51 98089.94 на 18.10 816226.39 337061.03 344327.58 26078.28 10640.94 98118.58 на 21.10 817691.14 337061.03 345433.07 26243.99 10750.99 98202.07

Данные: НБУ