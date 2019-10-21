Экономика

15:58 21.10.2019

Shell намерена сосредоточиться в Египте на газовых проектах в море

1 мин читать
Shell намерена сосредоточиться в Египте на газовых проектах в море

Компания Shell намерена выйти из проектов в западных районах Сахары на территории Египта, чтобы сосредоточиться на газовых проектах на шельфе этой страны, сообщает арабская служба CNBC со ссылкой заявление Ваэля Савана (Wael Sawan), директора по проектам upstream компании.

"Мы выполним наши обязательства перед Египтом, мы и дальше будем оказывать поддержку египетскому правительству в его стремлении превратить страну в (региональный - ИФ) энергетический центр. Это будет происходить путем расширения нашей активности в рамках морских концессионных и глубоководных проектов, а также через получение добавочной стоимости по всей производственной цепочке, связанной с природным газом.

Как заявил глава правления компании Shell Egypt Халид Касим, продажа активов компании требует одобрения со стороны государственных регуляторов, переговоры с потенциальными покупателями, как ожидается, будут проведены в течение последнего квартала 2019 года.

Западные районы Сахары - это территории к западу от Нила до границы с Ливией и Суданом на юге.

Теги: #shell
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:59 21.10.2019
Shell выходит из проекта Хазар в казахстанском секторе Каспия из-за низкой рентабельности

Shell выходит из проекта Хазар в казахстанском секторе Каспия из-за низкой рентабельности

14:42 22.08.2019
Shell сделала предложение о покупке австралийской ERM Power за $418 млн

Shell сделала предложение о покупке австралийской ERM Power за $418 млн

10:41 01.08.2019
Прибыль Shell не соответствует ожиданиям аналитиков после падения цен на газ

Прибыль Shell не соответствует ожиданиям аналитиков после падения цен на газ

11:04 04.06.2019
Shell выплатит акционерам $125 млрд за пять лет

Shell выплатит акционерам $125 млрд за пять лет

20:48 12.03.2019
Shell собирается к началу 2030-х гг. стать крупнейшим поставщиком электроэнергии в мире

Shell собирается к началу 2030-х гг. стать крупнейшим поставщиком электроэнергии в мире

13:02 03.12.2018
Shell привяжет бонусы руководства к цели по углеродным выбросам

Shell привяжет бонусы руководства к цели по углеродным выбросам

16:15 21.11.2018
Shell сократила разрыв в зарплатах мужчин и женщин до 18,6%

Shell сократила разрыв в зарплатах мужчин и женщин до 18,6%

10:14 01.11.2018
Shell увеличила скорректированную прибыль в III кв. на 51%

Shell увеличила скорректированную прибыль в III кв. на 51%

14:20 19.10.2018
Shell перестала спонсировать Лондонскую национальную галерею

Shell перестала спонсировать Лондонскую национальную галерею

10:08 02.10.2018
Shell и партнеры инвестируют $31 млрд в СПГ-проект в Канаде

Shell и партнеры инвестируют $31 млрд в СПГ-проект в Канаде

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Премьер Украины допускает частичную приватизацию "Укрпошты" через IPO

Фунт подскочил выше $1,3 на оптимизме по поводу сделки о Brexit

Милованов назвал ситуацию с остановкой табачного завода BAT шантажом государства производителем

"Нафтогаз" в ноябре повысит цену на газ для промышленности на 18,4-19,6%

Миссия МВФ вскоре вернется в Украину

ПОСЛЕДНЕЕ

Европейские фондовые рынки растут на фоне неопределенности вокруг Brexit

Конституционный суд отказался рассматривать жалобу депутатов на squeeze-out

Банки Украины нарастили портфель ОВГЗ на 1,1 млрд грн

В Украину прибыло пятое судно из Колумбии с 80 тыс. тонн угля для ТЭС "ДТЭК"

Государственная Saudi Aramco снижает внутренние цены на бензин до конца года

Экс-госсекретарь Минэнергоугля стал и.о. директора "Укрхимтрансаммиака"

Выплаты по бондам Citgo становятся проблемой для Гуайдо - FT

Финансовая компания “Инвестохиллз Веста” достигла соглашения об урегулировании задолженности "дочки" китайской госкорпорации CNBM “Восход Солар”

"Нова Пошта" за 9 мес. увеличила отчисления налогов и сборов на 30%

Минэкоэнерго рассчитывает на своевременное подписание 9 СРП, заявляет о проведении в 2020г новых конкурсов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА