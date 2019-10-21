Shell намерена сосредоточиться в Египте на газовых проектах в море

Компания Shell намерена выйти из проектов в западных районах Сахары на территории Египта, чтобы сосредоточиться на газовых проектах на шельфе этой страны, сообщает арабская служба CNBC со ссылкой заявление Ваэля Савана (Wael Sawan), директора по проектам upstream компании.

"Мы выполним наши обязательства перед Египтом, мы и дальше будем оказывать поддержку египетскому правительству в его стремлении превратить страну в (региональный - ИФ) энергетический центр. Это будет происходить путем расширения нашей активности в рамках морских концессионных и глубоководных проектов, а также через получение добавочной стоимости по всей производственной цепочке, связанной с природным газом.

Как заявил глава правления компании Shell Egypt Халид Касим, продажа активов компании требует одобрения со стороны государственных регуляторов, переговоры с потенциальными покупателями, как ожидается, будут проведены в течение последнего квартала 2019 года.

Западные районы Сахары - это территории к западу от Нила до границы с Ливией и Суданом на юге.