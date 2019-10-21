Экономика

15:40 21.10.2019

"Нова Пошта" за 9 мес. увеличила отчисления налогов и сборов на 30%

1 мин читать
"Нова Пошта" за 9 мес. увеличила отчисления налогов и сборов на 30%

Группа компаний "Нова Пошта" за январь-сентябрь 2019 года уплатила 3,1 млрд грн налогов и сборов, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го года, сообщила пресс-служба компании.

По оценкам "Новой Пошты", за эти средства можно сделать ремонт 155 км дорог, а также выплатить более 2 млн минимальных пенсий или стипендий.

Согласно данным Государственной фискальной службы, "Нова Пошта" занимает 23-е место в списке крупнейших налогоплательщиков Украины.

Как отмечается в сообщении группы компаний, с января по сентябрь 2019 года "Нова Пошта" доставила около 150 млн посылок, грузов и документов для 8 млн клиентов, из них почти 2 млн - международные отправления.

Как сообщалось, за 2018 год "Нова Пошта" уплатила 3,3 млрд грн налогов.

Группа "Нова Пошта" предоставляет клиентам полный спектр логистических и связанных с ними услуг. В группу входят украинские и зарубежные компании, в том числе "Нова Пошта", "НП Логистик", "Пост Финанс" и "Нова Пошта Интернешнл".

Теги: #нова_пошта #налоги
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:46 18.10.2019
Генпрокуратура открыла дело из-за неуплаты налогов служебными лицами ФК "Динамо" (Киев)

Генпрокуратура открыла дело из-за неуплаты налогов служебными лицами ФК "Динамо" (Киев)

13:18 11.10.2019
"Нова Пошта" запустила авиадоставку в 25 населенных пунктах на западе и востоке Украины

"Нова Пошта" запустила авиадоставку в 25 населенных пунктах на западе и востоке Украины

22:47 30.09.2019
Гончарук: Правительство не намерено повышать налоги

Гончарук: Правительство не намерено повышать налоги

17:08 20.09.2019
"Нова Пошта" до 2020г намерена запустить прямую авиадоставку из Львова в Киев

"Нова Пошта" до 2020г намерена запустить прямую авиадоставку из Львова в Киев

16:44 20.09.2019
"Нова Пошта" до 2020г. намерена открыть более тысячи отделений в селах по Украине

"Нова Пошта" до 2020г. намерена открыть более тысячи отделений в селах по Украине

15:32 20.09.2019
Члены КТПП просят главу финкомитета ВР не допустить принятие во втором чтении законопроектов без учета мнения бизнеса

Члены КТПП просят главу финкомитета ВР не допустить принятие во втором чтении законопроектов без учета мнения бизнеса

14:23 20.09.2019
"Нова Пошта" открыла инновационный сортировочный терминал во Львове

"Нова Пошта" открыла инновационный сортировочный терминал во Львове

14:25 19.09.2019
Рада унифицировала отчетность по ЕСВ и НДФЛ с 2021г

Рада унифицировала отчетность по ЕСВ и НДФЛ с 2021г

17:50 17.09.2019
Рада может отстрочить введение РРО до 2021 г. и повысить лимит для 2-й группы "единщиков" - источник

Рада может отстрочить введение РРО до 2021 г. и повысить лимит для 2-й группы "единщиков" - источник

13:10 13.09.2019
"Нова Пошта" запустила еженощную авиадоставку из Львова в Днепр

"Нова Пошта" запустила еженощную авиадоставку из Львова в Днепр

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Премьер Украины допускает частичную приватизацию "Укрпошты" через IPO

Фунт подскочил выше $1,3 на оптимизме по поводу сделки о Brexit

Милованов назвал ситуацию с остановкой табачного завода BAT шантажом государства производителем

"Нафтогаз" в ноябре повысит цену на газ для промышленности на 18,4-19,6%

Миссия МВФ вскоре вернется в Украину

ПОСЛЕДНЕЕ

Европейские фондовые рынки растут на фоне неопределенности вокруг Brexit

Конституционный суд отказался рассматривать жалобу депутатов на squeeze-out

Банки Украины нарастили портфель ОВГЗ на 1,1 млрд грн

В Украину прибыло пятое судно из Колумбии с 80 тыс. тонн угля для ТЭС "ДТЭК"

Shell выходит из проекта Хазар в казахстанском секторе Каспия из-за низкой рентабельности

Shell намерена сосредоточиться в Египте на газовых проектах в море

Государственная Saudi Aramco снижает внутренние цены на бензин до конца года

Экс-госсекретарь Минэнергоугля стал и.о. директора "Укрхимтрансаммиака"

Выплаты по бондам Citgo становятся проблемой для Гуайдо - FT

Финансовая компания “Инвестохиллз Веста” достигла соглашения об урегулировании задолженности "дочки" китайской госкорпорации CNBM “Восход Солар”

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА