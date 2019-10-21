"Нова Пошта" за 9 мес. увеличила отчисления налогов и сборов на 30%

Группа компаний "Нова Пошта" за январь-сентябрь 2019 года уплатила 3,1 млрд грн налогов и сборов, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го года, сообщила пресс-служба компании.

По оценкам "Новой Пошты", за эти средства можно сделать ремонт 155 км дорог, а также выплатить более 2 млн минимальных пенсий или стипендий.

Согласно данным Государственной фискальной службы, "Нова Пошта" занимает 23-е место в списке крупнейших налогоплательщиков Украины.

Как отмечается в сообщении группы компаний, с января по сентябрь 2019 года "Нова Пошта" доставила около 150 млн посылок, грузов и документов для 8 млн клиентов, из них почти 2 млн - международные отправления.

Как сообщалось, за 2018 год "Нова Пошта" уплатила 3,3 млрд грн налогов.

Группа "Нова Пошта" предоставляет клиентам полный спектр логистических и связанных с ними услуг. В группу входят украинские и зарубежные компании, в том числе "Нова Пошта", "НП Логистик", "Пост Финанс" и "Нова Пошта Интернешнл".