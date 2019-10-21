Партнерские проверки АЭС Украины с 2022г будет проводить парижский центр WANO вместо московского

Партнерские проверки атомных электростанций Украины с 2022 года будет проводить парижский центр Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих АЭС (ВАО АЭС, WANO), вместо московского.

Согласно пресс-релизу НАЭК "Энергоатом", меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между компанией и парижским центром WANO подписан в ходе проходящей в Лондоне 20 октября Генеральной ассамблеи ассоциации.

Подписание документа состоялось по инициативе компании.

В НАЭК напоминают, что партнерские проверки являются главным инструментом деятельности WANO, направленной на повышение безопасности эксплуатации атомных электростанций мира. Партнерская проверка всегда проводится по инициативе принимающей стороны, а ее результатом является конфиденциальный отчет, где отображены как сильные стороны работы атомной станции, так и области производственной деятельности, требующие улучшений с целью приведения их в соответствие с лучшей мировой практикой. Отчет передается только проверяемой станции и эксплуатирующей организации, в состав которой входит АЭС.

WANO (World Association of Nuklear Operators) создана 1989 году компаниями, эксплуатирующими атомные станции, с целью повышения безопасности и надежности эксплуатации АЭС путем обмена опытом и наработками. В рамках ВАО АЭС между атомными станциями разных стран осуществляются партнерские проверки, миссии технической поддержки, обмен информацией о событиях и другие совместные программы.

"Энергоатом", оператор всех четырех действующих АЭС Украины с 15 энергоблоками ВВЭР, с мая 1997 года является коллективным членом Московского центра ВАО АЭС, одного из четырех региональных центров ассоциации (Атланта, Париж, Москва и Токио).