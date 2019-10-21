Вопрос ПСО на рынке газа обсуждался на встрече с МВФ

Вопросы специальных обязательств на рынке природного газа (ПСО), создания дата-хаба, а также упрощения процедуры смены потребителями поставщиков газа обсуждались среди прочих в ходе переговоров с Международным валютным фондом (МВФ), сообщил глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Только вернулись со встреч с МВФ. Там поднимались эти вопросы. Мы близки к решениям. Информация будет в ближайшее время", – написал министр на своей странице в Facebook в субботу.

Как сообщалось, украинская делегация вылетела в США для переговоров с МВФ и другими международными финансовыми организациями 16 октября.