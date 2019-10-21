Номер "95 Квартала" про Гонтареву отрицательно влияет на инвестклимат в Украине - Милованов

Внешние инвесторы ассоциируют "95 Квартал" с властью, и в условиях непонимания, насколько власть независима от Игоря Коломойского и других олигархов, шутки "Квартала" в отношении экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой могут и будут восприниматься инвесторами как подтверждение связей между олигархами и властью, считает министр экономики Тимофей Милованов.

"Это может быть несправедливо, но такова реальность. Поэтому номер "95 Квартала" про Гонтареву прямым образом влияет на инвестиционный климат в Украине, и это влияние отрицательное… Для внешних инвесторов это выглядит очень плохо… Для нас тоже плохо", – написал он на своей странице в сети Facebook.

Милованов пояснил, что большинство внешних инвесторов воспринимает Гонтареву как выдающегося реформатора, так как при ее руководстве НБУ перешел на гибкое курсообразование и инфляционное таргетирование, что позволило обеспечить низкую инфляцию и стабильность курса в настоящее время. В то же время, по мнению внешних наблюдателей, Гонтарева находится под давлением со стороны Коломойского за решения по ПриватБанку (Киев), добавил министр.

Он также указал, как о таком выступлении узнают инвесторы. "Офицеры МВФ получат видео. Неформально расскажут об этом аналитикам, которые следят за Украиной. Те напишут отрицательные комментарии и разошлют в закрытой подписке и т.д.", – описал распространение этой информации Милованов.

В дискуссии под постом он уточнил, что по совету юристов вынужден давать такой сдержанный комментарий, так как его слова могут быть использованы в судах как доказательство предвзятости правительства в ситуации с ПриватБанком.

В то же время министр экономики подчеркнул, что в подобных этому выступлению "Квартала" случаях тишина неуместна, так как нужно понимать, насколько это плохо. "Выглядим, как папуасы", – согласился Милованов с мнением, что подобная история создает плохое восприятие Украины международным сообществом.

Как сообщалось, утром 17 сентября Гонтарева сообщила, что дом ее семьи в с.Гореничи (Киево-Святошинский р-н Киевской обл.) ночью был сожжен в результате поджога.

Министр внутренних дел Арсен Аваков расценил поджог дома Гонтаревой как криминальное давление на нее и заявил, что полиция приложит максимум усилий для поиска злоумышленника. Президент Владимир Зеленский, который до избрания главой государства был лидером "Квартала 95", поручил Службе безопасности Украины присоединиться к расследованию.

Номер "Квартала" на телеканале "1+1", принадлежащем Коломойскому, вышел 20 октября – в день рождения Гонтаревой.