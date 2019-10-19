Экономика

20:13 19.10.2019

Милованов назвал ситуацию с остановкой табачного завода BAT шантажом государства производителем

2 мин читать
Милованов назвал ситуацию с остановкой табачного завода BAT шантажом государства производителем

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что табачные компании, работающие в Украине, шантажируют правительство закрытием бизнеса с целью улучшения условий.

"Табачные компании хотят лучших условий и шантажируют правительство закрытием бизнеса", - написал он на своей странице а соцсети Facebook.

По словам Милованова, табачные компании вместо того, чтобы сесть вместе с правительством и решить проблему контрафакта и теневого рынке, говорят - "оставьте статус-кво".

"Там идёт борьба и шантаж. В ВР есть предложение жесткого регулирования прибыли дистрибьюторов. Причина - теневой рынок и дистрибьютор монополист. Говорят, связанный с производителями. Насколько это правда - не знаю. Почему дистрибьютора монополиста, который работает "в серую", защищают производители - мне непонятно. В то же время, я считаю неправильным бороться с монополистом через прямое регулирование цен. Для этого есть антимонопольный комитет", - отметил министр.

Как сообщалось, British American Tobacco (BAT), один из крупнейших в мире производителей табачной продукции в мире, 11 октября 2019 года остановило производство на заводе "В.А.Т.-Прилуки" в Черниговской области.

Компания указала, что причиной является принятый Верховной Радой законопроект №1049 с нормой о государственном регулировании торговой наценки на их товары.

Ранее "Филип Моррис", "Джей Ти Интернешнл Компании", "Бритиш Американ Тобакко" и "Империал Тобакко" рассматривают возможность сокращения производства и дальнейшего закрытия фабрик на территории Украины из-за принятия Верховной Радой законодательной нормы о государственном регулировании торговой наценки на их товары.

Принятый 4 октября во втором чтении законопроект №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование устанавливает фиксированную маржу для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены за пачку.

После этого Совет предпринимателей при Кабинете министров обратился с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому наложить вето на законопроект о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (№1049), поскольку он лишает предприятия права устанавливать цены на табачные изделия.

Теги: #табачники #украина #милованов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:21 19.10.2019
"Кернел" объявил о размещении евробондов на $300 млн со ставкой купона 6,5%

"Кернел" объявил о размещении евробондов на $300 млн со ставкой купона 6,5%

19:34 19.10.2019
Боевики восемь раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе с начала суток, ранен один военный

Боевики восемь раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе с начала суток, ранен один военный

19:21 19.10.2019
Выезды с проспектов Гагарина и Мира в Киеве полностью перекроют в ночь на 20 октября

Выезды с проспектов Гагарина и Мира в Киеве полностью перекроют в ночь на 20 октября

11:42 19.10.2019
Теплая и солнечная погода сохранится в Украине в ближайшие дни, ночью и утром – туман

Теплая и солнечная погода сохранится в Украине в ближайшие дни, ночью и утром – туман

18:25 18.10.2019
Миссия МВФ вскоре вернется в Украину

Миссия МВФ вскоре вернется в Украину

14:21 18.10.2019
Польша примет инвестрешение по возможности импорта Украиной до 6,6 млрд куб. м газа в год после детального экономического анализа

Польша примет инвестрешение по возможности импорта Украиной до 6,6 млрд куб. м газа в год после детального экономического анализа

07:57 18.10.2019
ООН направила в ОРДЛО 14 тонн гуманитарной помощи – Госпогранслужба

ООН направила в ОРДЛО 14 тонн гуманитарной помощи – Госпогранслужба

07:22 18.10.2019
Боевики 29 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Боевики 29 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

05:53 18.10.2019
19 и 20 октября на Северном мосту частично ограничат движение – КГГА

19 и 20 октября на Северном мосту частично ограничат движение – КГГА

04:44 18.10.2019
В Днепре злоумышленник обстрелял автомобиль, водитель погиб на месте - полиция

В Днепре злоумышленник обстрелял автомобиль, водитель погиб на месте - полиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Нафтогаз" в ноябре повысит цену на газ для промышленности на 18,4-19,6%

Миссия МВФ вскоре вернется в Украину

Рада одобрила в 1-м чтении законопроект для создания независимого оператора ГТС

ФГИ намерен оспорить продажу на торгах СЕТАМ 6,4 тыс. кв. м помещений завода "Большевик"

Рада приняла в 1-м чтении проект государственного бюджета на 2020г

ПОСЛЕДНЕЕ

Корпорация "Богдан" отрицает обвинения в завышении цены "Богдан-63172", считает ситуацию угрожающей выполнению ГОЗ

"Метинвест" привлек около $350 млн по итогам сделки по частичному выкупу евробондов-2023 и выпуску новых облигаций

Депутаты "Слуги народа" внесли обновленный законопроект "О деривативах и финансовых рынках"

Болгария борется за новый завод Volkswagen, готова увеличить объем субсидий

"Нафтогаз" в ноябре повысит цену на газ для промышленности на 18,4-19,6%

Итальянская Ernest Airlines рассматривает возможность работы в Запорожье и Мариуполе

Принятие законопроекта о дискриминации ВИЭ мощностью свыше 150 МВт приведет к международным арбитражам - ЕУЭА

Кабмин предложил Раде урегулировать деятельность в сфере азартных игр

Corum Group заключила очередной контракт с польской PGG на 300 млн грн

Рада одобрила в 1-м чтении законопроект для создания независимого оператора ГТС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА