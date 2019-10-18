"Метинвест" привлек около $350 млн по итогам сделки по частичному выкупу евробондов-2023 и выпуску новых облигаций

"Метинвест" завершил сделку по выкупу евробондов с погашением в 2023 году на $440 млн из общей суммы выпуска в $944,515 млн за счет размещения двух новых выпусков евробондов: с погашением в 2029 году на $500 млн и с погашением в 2025 году на EUR300 млн.

"Дебютное двухвалютное предложение группы, состоящее из траншей, деноминированных в долларах США и евро, помогло эффективно продлить срок погашения $440 млн из еврооблигаций-2023 на сумму $944,515 млн на 6,5 лет, тогда как чистые поступления от сделки составили примерно $350 млн", – отмечается в сообщении компании в пятницу.

Согласно сообщению Ирландской фондовой биржи, новые бумаги (в долларах с купоном 7,75% годовых и в евро с купоном 5,625% годовых) были допущены к обращению 17 октября.

"Метинвест" указал на бирже, что суммарные заявки на выкуп евробондов-2023, которые также выпущены с купоном 7,75%, составили $639,886 млн.

Как сообщалось, компания проводила встречи с инвесторами в США, Великобритании и континентальной Европе с 18 по 27 сентября. "Целью оферты является проактивное управление погашением долга, продление сроков погашения долга и снижение рисков рефинансирования", - отмечал "Метинвест".

Цена выкупа для инвесторов, согласившихся продать еврооблигации до 30 сентября, составляла 106% номинала плюс накопленные проценты.

Организаторами сделки выступали Deutsche Bank, Natixis и UniCredit.

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", в январе-июне 2019 года снизила чистую прибыль на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до $408 млн. Ее выручка за отчетный период сократилась на 6% – до $5,818 млрд, EBITDA снизилась на 33% – до $890 млн.

Общая задолженность компании за январь-июнь 2019 года практически сохранилась на уровне конца 2018 года - $2,753 млрд. При этом объем денежных средств также практически не изменился и составил $279 млн, а чистый долг сохранился на уровне $2,474 млрд.

График выплат по состоянию на конец июня этого года предполагал выплату $113 млн во втором полугодии этого года, $202 млн – в следующем году, $315 млн – в 2021 году (из них $115 млн по еврооблигациям с купоном 7,5%), $114 млн – в 2022 году, $958 млн – в 2023 году (из них $945 млн по еврооблигациям-2023). Затем выплаты падают до $12 млн и $8 млн в 2024 и 2025 годах, а в 2026 году "Метинвесту" предстоит выплатить $648 млн по еврооблигациям с купоном 8,5%.