Экономика

19:03 18.10.2019

Болгария борется за новый завод Volkswagen, готова увеличить объем субсидий

1 мин читать
Болгария борется за новый завод Volkswagen, готова увеличить объем субсидий

Болгария готова выделить больше денежных средств Volkswagen (VW), конкурируя с Турцией в борьбе за строительство на ее территории завода германского автопроизводителя.

София готова удвоить размер субсидий, чтобы выиграть тендер на постройку предприятия, заявил глава лоббирующей интересы автопроизводителей Automotive Cluster, бывший президент Болгарии Росен Плевнелиев в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы нашли способ предложить Volkswagen от 250 до 260 млн евро вместо 135 млн евро", - сказал он.

По словам Плевнелиева, компании уже направлено соответствующее предложение, но ответа пока не получено.

Он отметил, что с учетом инфраструктуры, такой как подъездные пути к железным и автомобильным дорогам, поддержка строительства завода со стороны Болгарии оценивается в 800 млн евро. Плевнелиев сказал, что эти субсидии согласованы с Еврокомиссией.

Volkswagen в связи с началом военной операции Турции в северных районах Сирии заморозил планы строительства завода в провинции Маниса. В начала октября VW учредил дочернюю компанию с капиталом в 943 млн лир ($164 млн), планируя построить предприятие, которое будет выпускать порядка 300 тыс. автомобилей в год. Инвестиции в проект оценивались в 1,3 млрд евро.

Новый завод станет 123-м для Volkswagen в мире.

Теги: #болгария #volkswagen #завод
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:17 16.10.2019
Пятерых болгарских фанатов арестовали за расизм на матче Болгария - Англия

Пятерых болгарских фанатов арестовали за расизм на матче Болгария - Англия

10:05 15.10.2019
Volkswagen опроверг информацию о планах продажи Lamborghini

Volkswagen опроверг информацию о планах продажи Lamborghini

10:17 25.09.2019
В Одессу с неофициальным визитом прибыл корабль Береговой охраны Турции

В Одессу с неофициальным визитом прибыл корабль Береговой охраны Турции

12:08 24.09.2019
Volkswagen начал выпуск аккумуляторов для электромобилей

Volkswagen начал выпуск аккумуляторов для электромобилей

10:00 23.09.2019
Производитель препаратов крови Biopharma открыл завод-фракционатор в Киевской области

Производитель препаратов крови Biopharma открыл завод-фракционатор в Киевской области

18:47 20.09.2019
Производитель препаратов крови Biopharma открыл завод-фракционатор в Киевской области

Производитель препаратов крови Biopharma открыл завод-фракционатор в Киевской области

16:26 12.09.2019
На заводе "Энергия" планируют установить сортировочно-перерабатывающую линию и систему химической очистки газов

На заводе "Энергия" планируют установить сортировочно-перерабатывающую линию и систему химической очистки газов

16:23 05.09.2019
В Демидове возле Киева горит мусор на территории сортировочного завода - ГСЧС

В Демидове возле Киева горит мусор на территории сортировочного завода - ГСЧС

17:10 29.08.2019
Завод диоксида титана в Крыму остановил один из цехов, опасаясь ухудшения экологической ситуации из-за жары

Завод диоксида титана в Крыму остановил один из цехов, опасаясь ухудшения экологической ситуации из-за жары

12:52 22.08.2019
Трамп подверг критике автопроизводителей, принявших жесткие стандарты Калифорнии в сфере выбросов

Трамп подверг критике автопроизводителей, принявших жесткие стандарты Калифорнии в сфере выбросов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Нафтогаз" в ноябре повысит цену на газ для промышленности на 18,4-19,6%

Миссия МВФ вскоре вернется в Украину

Рада одобрила в 1-м чтении законопроект для создания независимого оператора ГТС

ФГИ намерен оспорить продажу на торгах СЕТАМ 6,4 тыс. кв. м помещений завода "Большевик"

Рада приняла в 1-м чтении проект государственного бюджета на 2020г

ПОСЛЕДНЕЕ

Депутаты "Слуги народа" внесли обновленный законопроект "О деривативах и финансовых рынках"

"Нафтогаз" в ноябре повысит цену на газ для промышленности на 18,4-19,6%

Миссия МВФ вскоре вернется в Украину

Итальянская Ernest Airlines рассматривает возможность работы в Запорожье и Мариуполе

Принятие законопроекта о дискриминации ВИЭ мощностью свыше 150 МВт приведет к международным арбитражам - ЕУЭА

Кабмин предложил Раде урегулировать деятельность в сфере азартных игр

Corum Group заключила очередной контракт с польской PGG на 300 млн грн

Рада одобрила в 1-м чтении законопроект для создания независимого оператора ГТС

ФГИ намерен оспорить продажу на торгах СЕТАМ 6,4 тыс. кв. м помещений завода "Большевик"

Запуск второго этажа и фуд-кортов ТРЦ Cherry Mall запланирован на ноябрь – UTG

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА