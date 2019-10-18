"Нафтогаз" в ноябре повысит цену на газ для промышленности на 18,4-19,6%

НАК "Нафтогаз Украины" в ноябре повысит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 19,6% (на 1 тыс. 154,4 грн) по сравнению с октябрем – до 7 тыс. 33,2 грн за 1 тыс. куб. м (здесь и далее с НДС).

Согласно сообщению на сайте компании, указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100%-ных "дочек" НАК.

Для других покупателей цена в следующем месяце возрастет на 18,4% (на 1,206 тыс. грн) – до 7 тыс. 755,6 грн за 1 тыс. куб. м.

Как сообщалось, в Украине с 1 октября 2015 года отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.