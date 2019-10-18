Экономика

18:25 18.10.2019

Миссия МВФ вскоре вернется в Украину

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Миссия МВФ вскоре вернется в Украину

Миссия Международного валютного фонда в течение ближайших недель вновь прибудет в Украину для обсуждения новой программы расширенного финансирования EFF, сообщил директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен (Poul Thomsen).

"Мы намерены послать миссию через пару недель (a couple of week), чтобы продолжить, чтобы обсуждение деталей некоторых из этих реформ, о которых я упоминал", – сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне в пятницу, выделив земельную и антикоррупционную реформы, а также снижение монополизма в экономике.

Отвечая на вопрос о позиции МВФ в отношении происходящего вокруг национализированного ПриватБанка, Томсен подчеркнул критическую важность государства предпринимать усилия для минимизации потерь средств налогоплательщиков, потраченных на разрешение ситуации с проблемными банками.

Представитель Фонда также сообщил, что пока рано говорить о сумме возможной будущей программы.

Как сообщалось, Украина ведет переговоры о возможности открытия Фондом новой 3-летней программы расширенного финансирования на $5-6 млрд. В сентябре Киев посетила миссия МВФ, которая впоследствии сообщила о планах продолжить дискуссию в ближайшие недели.

Представители украинской стороны до начала работы миссии допускали, что уже по ее итогам может быть достигнута рекомендация об открытии новой программы. Однако, по данным источников агентства "Интерфакс-Украина", близких к переговорам, негативное влияние на конечный результат оказали последние события вокруг ПриватБанка (Киев), информация о возможном компромиссе с его экс-акционерами без должной реакции главы государства, обыски в банке, а также давление на руководство Национального банка страны.

Премьер-министр Алексей Гончарук впоследствии сказал, что допускает достижение staff level agreement с МВФ по новой программе в октябре после переговоров в Вашингтоне, намеченных на период проведения ежегодного собрания Фонда, который проходит на этой неделе.

Теги: #миссия #украина #мвф
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