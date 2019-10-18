Кабмин предложил Раде урегулировать деятельность в сфере азартных игр

Кабинет министров Украины зарегистрировал в парламенте проект закона 2285 о регулировании деятельности в сфере организации о проведения азартных игр.

При этом текст соответствующего законопроекта пока отсутствует на сайте Верховной Рады.

Согласно сообщению на правительственном портале, законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений, устанавливает требование о размещении залов с игровыми автоматами исключительно на территории 3-5-звездочных отелей, казино – на территории пятизвездочных.

Помимо этого законопроект предлагает установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга, которую должна администрировать налоговая служба.

При этом правительство предлагает усилить финансовую и уголовную ответственности за деятельность в сфере азартных игр без лицензий, а также установить целевое направление платежей за лицензии в этой сфере на развитие спорта, медицины и культуры.

"Легализация игорного бизнеса также позволит бюджету получить до 5 млрд грн, однако окончательные цифры поступлений в бюджет будут зависеть от того, в какой редакции депутаты примут закон", – указывается в сообщении на сайте