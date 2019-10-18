Экономика

16:09 18.10.2019

ФГИ намерен оспорить продажу на торгах СЕТАМ 6,4 тыс. кв. м помещений завода "Большевик"

3 мин читать
ФГИ намерен оспорить продажу на торгах СЕТАМ 6,4 тыс. кв. м помещений завода "Большевик"

 Фонд госимущества (ФГИ) Украины намерен оспорить продажу почти 6,4 тыс. кв. м помещений, принадлежащих заводу "Большевик" (с 2018 года – Первый киевский машиностроительный завод, ПКМЗ – ИФ), на организованных ГП "СЕТАМ" торгах, несмотря на действующий запрет, сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.

"Зачем иметь аукционы и Prozorro, если можно взять и просто продать имущество государственного предприятия, запрещенное к продаже? Речь идет о попытке захватить почти 6,5 тыс. кв. м помещений, принадлежащих заводу "Большевик"… Сейчас мы сделаем все, чтобы остановить эти грабительские по отношению к государству действия", - написал Сенниченко в соцсети Facebook во вторник.

В комментариях к посту он добавил, что на торги был выставлен корпус, "который подходит под ТРЦ".

Сенниченко пояснил, что, несмотря на наложенный на все имущество предприятия налоговый арест, одна из районных исполнительных служб Черкасской области "пустила с молотка часть помещений завода".

"Непонятно также, почему руководитель предприятия оформил правоустанавливающие документы на "нужную часть". Интересно, что в то же время на остальную часть эти документы отсутствуют до сих пор. Ну и, конечно, во время электронного аукциона руководитель был на больничном", - написал глава ФГИ.

При этом он отметил, что для него стало неожиданностью уверенность руководителя госпредприятия в том, что ФГИУ не вправе проверять его деятельность, поскольку, по его мнению, это вмешательство в хозяйственную деятельность.

"Кстати об этом он сообщил мне в официальном письме. Так что хочу еще раз заверить всех, кто пытается саботировать начатые изменения: мы будем останавливать любые попытки хищения и продолжим ломать все коррупционные схемы. Независимо от того, на "больничном" вы или нет", - заключил Сенниченко.

По информации СЕТАМ, на аукцион, состоявшиеся 7 октября, были выставлены нежилые помещения завода общей площадью 6,4 тыс. кв.м, в том числе два цеха (№14 и №10) площадью 2,35 тыс. кв. м. и 2,15 тыс. кв. м, западная проходная (1 тыс. кв. м) склад двигателей (474,8 кв.м.) и кислородная газовая станция (392,5 кв.м), находящиеся по адресу проспект Победы 49/2.

Лот продан на аукционе за 23,544 млн грн.

Находящийся в госсобственности "Большевик" основан в 1882 году как Киевский литейный и механический завод, в 1919 получило название Первый государственный киевский машзавод, а с 1922 года – "Завод "Большевик", которое в 1994 году стало ОАО "Большевик". В 1996 году в результате реструктуризации на базе части структурных подразделений завода было создано шесть юрлиц в форме дочерних предприятий. В 2006 году "Большевик" получил статус Научно-производственного предприятия (НПП), в мае 2018 года переименован в АО "ПКМЗ".

В настоящее время завод в нескольких цехах, в частности, производит крупногабаритное оборудование, машины и производственные линии для резиноперерабатывающей, угольной, химической сельскохозяйственной отраслей. Завод также сдает помещения в аренду.

В течение пяти последних лет заводом руководит Роман Белоскурский. Согласно отчету предприятия в НКЦБФР, на 1 июля текущего года на заводе работает 331 человек.

В январе-июне текущего года ПКМЗ сократил чистый доход на 5,8% по сравнению с тем же периодом 2018 года, до 48,8 млн грн, убыток составил 8,9 млн грн против 10,9 млн грн.

Теги: #фги #сетам #большевик
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:44 16.10.2019
Кабмин назначил Валентина Петрова главой Госспецсвязи, Гончарук подтвердил назначение двух замглав ФГИ

Кабмин назначил Валентина Петрова главой Госспецсвязи, Гончарук подтвердил назначение двух замглав ФГИ

13:56 25.09.2019
Кабмин уволил глав Госрезерва и Гослесагентства, четырех заместителей главы ФГИ

Кабмин уволил глав Госрезерва и Гослесагентства, четырех заместителей главы ФГИ

13:56 20.09.2019
Премьер Украины поставил новому главе ФГИ задачу очистить фонд от групп влияния

Премьер Украины поставил новому главе ФГИ задачу очистить фонд от групп влияния

16:58 19.09.2019
Верховная Рада утвердила Сенниченко главой Фонда госимущества

Верховная Рада утвердила Сенниченко главой Фонда госимущества

14:03 18.09.2019
Кабмин назначил Сенниченео главой ФГИ и замминистра развития экономики Николайчука

Кабмин назначил Сенниченео главой ФГИ и замминистра развития экономики Николайчука

23:59 14.09.2019
Верховный суд отправил на повторное рассмотрение дело о расторжении договора ФГИ с "ЕСУ" о покупке "Укртелекома"

Верховный суд отправил на повторное рассмотрение дело о расторжении договора ФГИ с "ЕСУ" о покупке "Укртелекома"

17:53 21.08.2019
ФГИ отказался от продажи АО "Киевпассервис" на аукционе по сниженной цене

ФГИ отказался от продажи АО "Киевпассервис" на аукционе по сниженной цене

16:31 21.08.2019
Замглавы ФГИ намерен оспорить в суде итоги конкурса по отбору набсовета "Укргидроэнерго"

Замглавы ФГИ намерен оспорить в суде итоги конкурса по отбору набсовета "Укргидроэнерго"

15:39 12.08.2019
Трубаров настаивает на смене руководства ОПЗ как необходимом условии дальнейшей работы предприятия

Трубаров настаивает на смене руководства ОПЗ как необходимом условии дальнейшей работы предприятия

16:39 11.08.2019
В ОПЗ расценивают намерения ФГИ назначить нового главу предприятия как рейдерство, просят защиты у Зеленского

В ОПЗ расценивают намерения ФГИ назначить нового главу предприятия как рейдерство, просят защиты у Зеленского

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада одобрила в 1-м чтении законопроект для создания независимого оператора ГТС

Рада приняла в 1-м чтении проект государственного бюджета на 2020г

"Нафтогаз" 1 ноября направит "Газпрому" исковые требования на $11 млрд

"Газпром" считает необходимым урегулировать все судебные иски с Украиной до заключения нового контракта на транзит - Миллер

Минэкоэнерго проводит аудит государственных шахт

ПОСЛЕДНЕЕ

Принятие законопроекта о дискриминации ВИЭ мощностью свыше 150 МВт приведет к международным арбитражам - ЕУЭА

Кабмин предложил Раде урегулировать деятельность в сфере азартных игр

Corum Group заключила очередной контракт с польской PGG на 300 млн грн

Рада одобрила в 1-м чтении законопроект для создания независимого оператора ГТС

Запуск второго этажа и фуд-кортов ТРЦ Cherry Mall запланирован на ноябрь – UTG

Рада приняла в 1-м чтении проект государственного бюджета на 2020г

"Нафтогаз" 1 ноября направит "Газпрому" исковые требования на $11 млрд

SkyUp запустила авиарейс Харьков - Львов

Польша примет инвестрешение по возможности импорта Украиной до 6,6 млрд куб. м газа в год после детального экономического анализа

Кабмин предложил Раде выделить дополнительно 1,3 млрд грн на зарплаты в оборонном секторе и 1 млрд грн – шахтерам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА