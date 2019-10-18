"Нафтогаз" 1 ноября направит "Газпрому" исковые требования на $11 млрд

НАК "Нафтогаз Украины" 1 ноября направит "Газпрому" исковые требования на сумму более $11 млрд, что может стать компенсацией за прекращение транзита, сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко в Facebook.

"А я вам говорил": ((((", – так прокомментировал представитель "Нафтогаза" заявление главы "Газпрома" Алексея Миллера о необходимости урегулирования судебных споров до заключения нового контракта с Украиной.

"С другой стороны, хорошо, что я об этом начал говорить заранее, чтобы была возможность подготовиться", – добавил Витренко.

Миллер в пятницу сообщил премьеру России Дмитрию Медведеву, что "Газпром" уведомил Украину и ЕС о необходимости урегулирования судебных споров до заключения нового контракта с Украиной. Глава "Газпрома" добавил, что российская компания предлагает "нулевой" вариант, при котором обе компании отзывают все иски.

"Нафтогаз" и украинская сторона ранее категорически возражали против данного "нулевого" варианта.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере $2,018 млрд, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. Украинская компания ведет активную работу в различных юрисдикциях по взысканию этих средств.

Российская компания 30 марта подала апелляцию на данное решение в апелляционный суд округа Свеа (Швеция). В настоящее время слушание дела продолжается.

Тем не менее, в отчетности по РСБУ "Газпром" указал, что зарезервировал полную сумму штрафа по транзитному контракту с украинской стороной в размере $4,7 млрд.

В настоящее время стороны пытаются договориться об условиях продолжения транзита российского газа в Европу через Украину, а также о поставках газа в Украину ввиду окончания транзитного договора в конце 2019 года. На трехсторонних газовых консультациях 19 сентября 2019 года в Брюсселе, по словам вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, говорилось, что основным условием для заключения нового транзитного контракта по европейским нормам является выполнение Украиной всех необходимых условий в оставшийся до нового года срок.

Следующий раунд трехсторонних газовых переговоров назначен на 28 октября.