Экономика

15:31 18.10.2019

"Нафтогаз" 1 ноября направит "Газпрому" исковые требования на $11 млрд

2 мин читать
"Нафтогаз" 1 ноября направит "Газпрому" исковые требования на $11 млрд

НАК "Нафтогаз Украины" 1 ноября направит "Газпрому" исковые требования на сумму более $11 млрд, что может стать компенсацией за прекращение транзита, сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко в Facebook.

"А я вам говорил": ((((", – так прокомментировал представитель "Нафтогаза" заявление главы "Газпрома" Алексея Миллера о необходимости урегулирования судебных споров до заключения нового контракта с Украиной.

"С другой стороны, хорошо, что я об этом начал говорить заранее, чтобы была возможность подготовиться", – добавил Витренко.

Миллер в пятницу сообщил премьеру России Дмитрию Медведеву, что "Газпром" уведомил Украину и ЕС о необходимости урегулирования судебных споров до заключения нового контракта с Украиной. Глава "Газпрома" добавил, что российская компания предлагает "нулевой" вариант, при котором обе компании отзывают все иски.

"Нафтогаз" и украинская сторона ранее категорически возражали против данного "нулевого" варианта.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере $2,018 млрд, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. Украинская компания ведет активную работу в различных юрисдикциях по взысканию этих средств.

Российская компания 30 марта подала апелляцию на данное решение в апелляционный суд округа Свеа (Швеция). В настоящее время слушание дела продолжается.

Тем не менее, в отчетности по РСБУ "Газпром" указал, что зарезервировал полную сумму штрафа по транзитному контракту с украинской стороной в размере $4,7 млрд.

В настоящее время стороны пытаются договориться об условиях продолжения транзита российского газа в Европу через Украину, а также о поставках газа в Украину ввиду окончания транзитного договора в конце 2019 года. На трехсторонних газовых консультациях 19 сентября 2019 года в Брюсселе, по словам вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, говорилось, что основным условием для заключения нового транзитного контракта по европейским нормам является выполнение Украиной всех необходимых условий в оставшийся до нового года срок.

Следующий раунд трехсторонних газовых переговоров назначен на 28 октября.

Теги: #нафтогаз #витренко #газпром #транзит #миллер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:11 18.10.2019
Рада одобрила в 1-м чтении законопроект для создания независимого оператора ГТС

Рада одобрила в 1-м чтении законопроект для создания независимого оператора ГТС

12:51 18.10.2019
Миллер считает продление действующего контракта на транзит газа с Украиной единственным путем, до нового законодательства далеко

Миллер считает продление действующего контракта на транзит газа с Украиной единственным путем, до нового законодательства далеко

12:48 18.10.2019
"Газпром" считает необходимым урегулировать все судебные иски с Украиной до заключения нового контракта на транзит - Миллер

"Газпром" считает необходимым урегулировать все судебные иски с Украиной до заключения нового контракта на транзит - Миллер

12:32 18.10.2019
Началось заполнение газом 1-й нитки "Турецкого потока" в рамках пуско-наладки

Началось заполнение газом 1-й нитки "Турецкого потока" в рамках пуско-наладки

18:48 17.10.2019
Энергетический комитет Рады одобрил законопроект по анбандлингу "Нафтогаза"

Энергетический комитет Рады одобрил законопроект по анбандлингу "Нафтогаза"

18:21 16.10.2019
Правительство поручило "Укрзализныце", "Укрпоште" и "Нафтогазу" найти и продать либо сдать в аренду избыточное имущество

Правительство поручило "Укрзализныце", "Укрпоште" и "Нафтогазу" найти и продать либо сдать в аренду избыточное имущество

11:58 16.10.2019
"Нафтогаз" снизит в октябре цену на газ для населения еще на 4,9%

"Нафтогаз" снизит в октябре цену на газ для населения еще на 4,9%

12:31 11.10.2019
Зеленский ввел в состав набсовета "Укроборонпрома" исполнительного директора "Нафтогаза" Витренко

Зеленский ввел в состав набсовета "Укроборонпрома" исполнительного директора "Нафтогаза" Витренко

19:40 10.10.2019
Зеленский отрицает факт требования министра энергетики США Перри сменить главу "Нафтогаза"

Зеленский отрицает факт требования министра энергетики США Перри сменить главу "Нафтогаза"

17:26 10.10.2019
Глава "Нафтогаза" недоумевает по поводу решения властей в регионах включить отопление в теплую погоду

Глава "Нафтогаза" недоумевает по поводу решения властей в регионах включить отопление в теплую погоду

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада одобрила в 1-м чтении законопроект для создания независимого оператора ГТС

ФГИ намерен оспорить продажу на торгах СЕТАМ 6,4 тыс. кв. м помещений завода "Большевик"

Рада приняла в 1-м чтении проект государственного бюджета на 2020г

"Газпром" считает необходимым урегулировать все судебные иски с Украиной до заключения нового контракта на транзит - Миллер

Минэкоэнерго проводит аудит государственных шахт

ПОСЛЕДНЕЕ

Принятие законопроекта о дискриминации ВИЭ мощностью свыше 150 МВт приведет к международным арбитражам - ЕУЭА

Кабмин предложил Раде урегулировать деятельность в сфере азартных игр

Corum Group заключила очередной контракт с польской PGG на 300 млн грн

ФГИ намерен оспорить продажу на торгах СЕТАМ 6,4 тыс. кв. м помещений завода "Большевик"

Запуск второго этажа и фуд-кортов ТРЦ Cherry Mall запланирован на ноябрь – UTG

Рада приняла в 1-м чтении проект государственного бюджета на 2020г

SkyUp запустила авиарейс Харьков - Львов

Польша примет инвестрешение по возможности импорта Украиной до 6,6 млрд куб. м газа в год после детального экономического анализа

Кабмин предложил Раде выделить дополнительно 1,3 млрд грн на зарплаты в оборонном секторе и 1 млрд грн – шахтерам

Евросовет утвердил Лагард председателем ЕЦБ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА