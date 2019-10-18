SkyUp запустила авиарейс Харьков - Львов

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines (Киев) 17 октября запустила прямой регулярный внутренний рейс из Харькова во Львов, говорится в сообщении компании.

17 октября украинский лоукостер выполнил первый рейс Харьков - Львов-Харьков.

Рейсы из Харькова во Львов осуществляются по четвергам и воскресеньям со стоимостью билетов от 862 грн без учета багажа.

"Теперь у украинцев есть выгодная альтернатива путешествия с востока на запад протяженностью более 1000 километров - прямой перелет. Они могут просто сесть в самолет и менее чем за два часа приземлиться в центре украинских традиций - Львове, или попасть на бизнес-встречу в Харькове", - комментирует событие ген директор авиакомпании Евгений Хайнацкий.

Рейс Харьков-Львов от SkyUp – на данный момент единственное прямое авиасообщение между этими городами.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

Согласно данным Единого реестра юридических и физических лиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Скайап" являются Александр (50%) и Юрий (50%) Альба.

Компания начала чартерные перевозки с конца мая-2018. В настоящее время ее флот насчитывает девять самолетов: шесть Boeing 737-800, два Boeing 737-700 и один Boeing 737-900 ER. К концу 2019 года SkyUp планирует получить еще один Boeing 737-900 ER. В целом авиакомпания осуществляет 47 маршрутов (32 регулярных и 15 чартерных). При этом процент регулярных рейсов составляет 61% от общего количества рейсов.

По состоянию на 1 октября 2019 года компания перевезла 1,568 млн пассажиров с начала осуществления летной программы.