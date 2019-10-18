Экономика

14:21 18.10.2019

Польша примет инвестрешение по возможности импорта Украиной до 6,6 млрд куб. м газа в год после детального экономического анализа

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Польша примет инвестрешение по возможности импорта Украиной до 6,6 млрд куб. м газа в год после детального экономического анализа

Обеспечение возможности для импорта Украиной из Польши до 6,6 млрд куб. м природного газа в год требует дополнительных инвестиций в польскую систему, решение о которых будет принято после детального экономического анализа, заявил польский газотранспортный оператор Gaz-System.

В обнародованном на сайте компании пресс-релизе отмечается, что в настоящее время газовая инфраструктура на украинско-польской границе позволяет транспортировать до 2 млрд куб. м газа в год.

"В настоящее время инфраструктура позволяет ежегодно транспортировать до 2 млрд куб. м газа в год при условии периодических перерывов. Обеспечение мощности в 6,6 млрд куб. м год требует дополнительных инвестиций в систему, которой управляет Gaz-System. Инвестиционное решение будет принято после соответствующего экономического анализа, предусмотренного контрактными обязательствами сторон", – отмечено в сообщении.

Как сообщалось, АО "Укртрансгаз" заявило о завершении на компрессорной станции "Комарно" комплекса строительно-монтажных работ по подключению нового технологического участка трубопровода-перемычки. Как прокомментировал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, после завершения тестирования этого участка доступная для импорта из Польши пропускная способность возрастет с 6,5 млн куб. м до 18 млн куб. в сутки, что в годовом измерении составляет 6,6 млрд куб. м газа, или около половины годовой потребности страны в импорте газа.

Теги: #гтс #газ #польша #украина
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