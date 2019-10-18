Кабмин предложил Раде выделить дополнительно 1,3 млрд грн на зарплаты в оборонном секторе и 1 млрд грн – шахтерам

Кабинет министров предложил парламенту внести поправки в государственный бюджет на 2019 год и поднять уровень денежного обеспечения военнослужащих Госпогранслужбы, Службы безопасности Украины (СБУ), Национальной гвардии, Главного управления разведки Минобороны, управления государственной охраны до уровня выплат в Вооруженных силах, выделив на это дополнительные 1,36 млрд грн.

Согласно обнародованному на сайте Верховной Рады законопроекту №2283, правительство также предлагает на 1 млрд грн увеличить финансирование государственных шахт для выплат заработных плат их работникам и недопущения отключения объектов от электроэнергии.

Помимо этого, поправки в госбюджет на этот год предусматривают дополнительные 1,67 млрд грн на необходимые платежи по выполнению государством гарантийных обязательств.

В то же время законопроект предлагает увеличить финансирование резервного фонда для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций - на 500 млн грн.

Дополнительные обязательства в рамках этих поправок планируется профинансировать в основном за счет сокращения расходов по обслуживанию госдолга – на 21,62 млрд грн, что стало возможным за счет разницы между фактическим курсом национальной валюты и заложенным в бюджете показателем. Помимо этого, на 1,468 млрд грн планируется сократить расходы на программу "Выполнение долговых обязательств по кредиту, привлеченному под госгарантию для реализации проекта "Создание Национальной спутниковой системы связи".

Правительство также предлагает сократить финансирование ряда бюджетных программ, в частности "Фонд президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи" - на 800 млн грн, программу господдержки животноводства – на 540 млн грн, финансовую поддержку сельхозпроизводителей - на 200 млн грн, поддержку фермерских хозяйств - на 10,4 млн грн.

"Из-за низкого использования средств по программе поддержки АПК их финансирование будет снижено на 750,6 млн грн", – пояснил Минфин в пресс-релизе.

Законопроект предлагает уменьшить доходы государственного бюджета на 20,37 млрд грн, в частности предлагается уменьшить показатели доходов таможенных платежей из-за укрепления гривни к доллару и евро. Показатель поступлений в спецфонд в рамках программ секторальной поддержки ЕС предлагается уменьшить на 312,4 млн грн.

"Это снижение доходов сбалансировано уменьшением плана расходов на обслуживание государственного долга на 21,6 млрд грн", – указало Министерство финансов в пресс-релизе.