Миллер считает продление действующего контракта на транзит газа с Украиной единственным путем, до нового законодательства далеко

Глава "Газпрома" Алексей Миллер считает продление действующего контракта на транзит с Украиной с актуализацией рыночных условий единственным путем, поскольку до имплементации Украиной европейского газового законодательства еще достаточно далеко.

"На сегодняшний день до завершения этого процесса (имплементации Украиной европейского законодательства - ИФ) еще достаточно далеко. И в том случае, если в Украине к 1 января 2020 года не будет создан независимый газотранспортный оператор и независимый регулятор, единственным путем будет продление действующего контракта в новых, актуализированных к сегодняшнему времени рыночных условиях", - высказал свою позицию Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Глава "Газпрома" отметил, что важным вопросом остается то, по какому законодательству может быть заключен новый договор по транзиту с Украиной. "Украина поставила перед собой задачу перейти на европейское законодательство - Третий энергетический пакет с 1 января 2020 года, - напомнил он. - Вы знаете, что эта процедура не столь быстрая, она требует создания независимого газотранспортного оператора и независимого регулятора, который будет устанавливать тарифы".

Медведев поинтересовался, дали ли какой-то ответ украинские коллеги.

"Мы находимся с ними в контакте, и те вопросы, которые заданы, - они им известны. Шарик находится на украинской стороне", - заключил Миллер.