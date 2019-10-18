Началось заполнение газом 1-й нитки "Турецкого потока" в рамках пуско-наладки

Началось заполнение природным газом первой из двух ниток морского участка газопровода "Турецкий поток".

Как говорится в релизе проектной компании South Stream Transport B.V., это завершающий этап испытаний перед вводом газопровода в эксплуатацию. "Заполнение газом системы газопроводов является значительным шагом к началу фактических поставок газа в Турцию и Юго-Восточную Европу по новой системе морских газопроводов. Коммерческая эксплуатация газопровода по графику должна начаться до конца 2019 года", - говорится в сообщении.