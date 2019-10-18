Сервис по доставке еды UberEats заработал во Львове

Компания Uber запустила сервис по доставке еды из ресторанов UberEats во Львове, сообщила пресс-служба компании.

"Начиная с 10:00 сегодняшнего дня жители Львова смогут открыть приложение Uber Eats или посетить сайт ubereats.com, заказать свежеприготовленные блюда из любимых ресторанов города. Хотя поначалу в среднем доставка может занять несколько больше времени, цель - достичь показателя около 35 минут по мере развития сервиса", - говорится в сообщении.

В компании заявили, что партнерами Uber стали уже многие львовские рестораны, среди которых - Tikithai, Delicateca, ТІСТО, Meat&Burger, "Корова Кольорова".

Поначалу услуга будет доступна с 10:00 до 22:00 в центре города и частично прилегающих к центру районах города - Шевченковский и Франковский.

"UberEats начал работу в Киеве восемь месяцев назад. За это время стал важным экономическим партнером более чем для 600 ресторанов и тысяч партнеров по доставке. Сегодня UberEats начинает работу во Львове, и мы очень рады представить сервис в еще одном украинском городе... Мы будем усердно работать, чтобы наша услуга доставки еды стала доступной для еще большего количества людей в Украине", - цитирует пресс-служба генерального менеджера UberEats Украина Игоря Ковалева.

Как сообщалось, в феврале 2019 года компания Uber начала тестирование сервиса по доставке еды UberEats из ресторанов в Киеве.

В конце 2018 года назначила руководителем сервиса UberEats в Украине экс-СЕО консалтинговой компании Civitta, а с конца января 2019 года начала активный набор водителей и курьеров для работы с сервисом UberEats.