Основными вопросами в переговорах с МВФ являются бюджет-2020 и рынок земли – глава НБУ

Основными вопросами в переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) стоит принятие ряда законопроектов, бюджет на 2020 год и открытие рынка земли, сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий.

"Среди основных вопросов на переговорах - принятие ряда законопроектов, которые были предварительно обсуждены, бюджет 2020 года, вопрос рынка земли", – сказал Смолий в интервью "Голосу Америки" во время своего официального визита в Вашингтон.

Украинская делегация 17 октября провела встречи с заместителем директора-распорядителя МВФ Девидом Липтоном и главой миссии Фонда в Украине Роном ван Рооденом.

Смолий уточнил, что среди обсуждаемых вопросов - законопроект о незаконном обогащении, зарегистрированный в парламенте, принятие которого является одним из условий продолжения программы сотрудничества.

"Вопрос цены на газ не стоит, потому что правительство в свое время утвердило постановление, которым регулируются тарифы. Также нынешняя ситуация на мировом рынке достаточно благоприятная, цены на газ снизились, поэтому о повышении мы пока не говорим", – указал Смолий, уточнив, что "вопрос ПриватБанка на переговорах не стоит".

"Мы рассматриваем программу сроком на три года. Объем пока не обсуждали. Это будет определяться в процессе переговоров", – отметил глава НБУ.