Экономика

11:12 18.10.2019

Telegram отложит запуск токенов на полгода, предупредила инвесторов о потерях в противном случае

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Telegram отложит запуск токенов на полгода, предупредила инвесторов о потерях в противном случае

 Telegram Group вынуждена отложить запуск своей криптовалюты из-за временного запрета на продажу токенов в США, введенного после подачи иска в суд Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Telegram предупредила инвесторов, участвовавших в ее ICO, что они смогут вернуть лишь 77% вложенных средств, если не согласятся отложить запуск токенов на шесть месяцев.

Компания привлекла $1,7 млрд в рамках первичного размещения токенов (ICO) в 2018 году на создание криптовалюты Gram и соответствующей блокчейн-инфраструктуры. Telegram обещала инвесторам предоставить им доступ к токенам не позднее 31 октября, однако SEC потребовала в суде приостановить ICO, которое она посчитала незаконным.

В том случае, если инвесторы не согласятся отложить запуск токенов до 30 апреля, действующие соглашения с ними будут прекращены, и Telegram возместит им в общей сложности порядка $1,3 млрд, говорится в письме основателя Telegram Павла Дурова инвесторам, оказавшемся в распоряжении Bloomberg.

В письме отмечается, что компания работает над тем, чтобы устранить опасения SEC.

Ранее в этом месяце со-директор отдела SEC по контролю за исполнением правовых норм Стефани Авакян заявила, что иск регулятора "направлен на то, чтобы не позволить Telegram наводнить американские рынки цифровыми токенами, которые, по нашей оценке, были размещены незаконно".

По ее словам, ответчики не раскрыли инвесторам информацию о бизнесе Telegram, финансовом положении, факторах риска компании, как того требует законодательство о ценных бумагах.

SEC неоднократно заявляла, что эмитенты не имеют права обходить требования закона о ценных бумагах, обозначая свой продукт как "криптовалюту" или "цифровой токен". Telegram же хотел получить преимущества публичного размещения, не соблюдая требования о раскрытия информации, призванные защитить инвесторов, заявила SEC.

Иск, поданный SEC, помимо приостановки ICO, предполагает штрафные санкции в отношении Telegram.

В ICO Telegram Павла Дурова участвовали многие крупные предприниматели, включая Романа Абрамовича, основателя Qiwi Сергея Солонина, экс-совладельца "Вимм-Билль-Данна" Давида Якобашвили, сооснователя инвесткомпании DST Юрия Мильнера.

Теги: #telegram #криптовалюта
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