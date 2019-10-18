Экономика

11:05 18.10.2019

Кабмин вернул "Укрзализныцю" в сферу управления Мининфраструктуры

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Кабмин вернул "Укрзализныцю" в сферу управления Мининфраструктуры

 Кабинет министров Украины вернул АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины, сообщил глава ведомства Владислав Криклий.

"Решением правительства "Укрзализныцю" вернули в сферу управления Министерства инфраструктуры. Реформа "Укрзализныци", которая должна была начаться еще три года назад, наконец-то состоится", - написал он на своей странице в Facebook в пятницу утром.

О намерении вернуть контроль над "Укрзализныцей" Министерству инфраструктуры Криклий заявлял в середине сентября. До этого, 18 января 2017 года, Кабмин вывел "Укрзализныцю" из-под контроля этого ведомства и передал в управление правительству.

Среди прочего, министр напомнил о дальнейших планах - разделить УЗ на оператора инфраструктуры, грузового перевозчика и пассажирского перевозчика, а также провести IPO (первая публичная продажа акций акционерного общества).

"Будет создан конкурентный рынок железнодорожных перевозок и обеспечен равноправный доступ к железнодорожной инфраструктуре. Для этого нам нужен новый закон о железнодорожном транспорте - рассчитываем на поддержку парламента в этом вопросе. Готовим реформу системы тарифообразования на услуги железнодорожных перевозок", - отметил Криклий.

Он также добавил, что министерство намерено провести модернизацию железнодорожной инфраструктуры, обновить парк пассажирских вагонов и локомотивов, улучшить качество предоставления пассажирских услуг, а также планирует передавать в концессию вокзалы и внедрять системы управления качеством пассажирских перевозок в соответствии со стандартами Евросоюза.

Теги: #укрзализныця #мининфраструктуры
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