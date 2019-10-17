Экономика

18:48 17.10.2019

Энергетический комитет Рады одобрил законопроект по анбандлингу "Нафтогаза"

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Энергетический комитет Рады одобрил законопроект по анбандлингу "Нафтогаза"

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг одобрил законопроект №2239-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа", сообщил глава АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ") Александр Лисниченко.

"Комитет ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг 10 голосами (при 15 присутствующих) поддержал проект №2239-1", – написал он на своей Facebook-странице в четверг.

Лисниченко подчеркнул, что проект главным образом предусматривает сохранение газотранспортной системы (ГТС) в 100%-ной собственности государства.

"Управление ГТС будет осуществляться прозрачно, по понятной корпоративной конструкции, что позволит создать независимые условия для Оператора ГТС и вместе с тем сохранить контроль над ценным активном в государстве", – написал он, добавив, что данное решение позволит дальше продвигаться на пути сертификации оператора ГТС.

Как прокомментировал, в свою очередь, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, Секретариат Энергетического сообщества уже подтвердил соответствие данного законопроекта, необходимого для своевременного завершения анбандлинга, требованиям Третьего энергетического пакета и рекомендовал документ к скорейшему принятию Верховной Радой.

Коболев также добавил, что согласно проекту закона Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) получит расширенные полномочия для мониторинга и контроля независимого оператора ГТС.

По словам главы НАК, после принятия парламентом законопроекта Украина получит возможность эффективно завершить процесс отделения деятельности по транспортировке природного газа и усилить свои позиции на переговорах по транзиту.

Согласно данным на парламентском сайте законопроект №2239-1 был зарегистрирован в четверг 17 октября. Его текст в настоящее время отсутствует.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 18 сентября 2019 года обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором будет ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100% "дочка" АО "Укртрансгаз"), которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал.

ОГТСУ будет передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин решил передать в управление Министерству финансов. Одновременно государство передаст новому оператору в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет.

ГТС Украины имеет общую протяженность газопроводов около 38 тыс. км, в нее входят 73 компрессорные станции и более 1,4 тыс. газораспределительных станций.

Теги: #нафтогаз #верховная_рада #анбандлинг
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