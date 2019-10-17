Беларусь подписала договор о строительстве порта на Днепре за $20 млн

Республика Беларусь заключила инвестиционный договор с компанией ЗАО "Белтопэнерго" на строительство речного порта на Днепре в Гомельской области (Беларусь) вблизи границы с Украиной.

Об этом сообщается на сайте Администрации морских портов Украины (АМПУ) со ссылкой на министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея Авраменко.

"У нас уже подписан инвестиционный договор с компанией, которая будет строить –"Белтопэнерго"… Если говорить о первом этапе строительства, то сумма инвестиций составит $20 млн", - сообщил Авраменко в рамках Второго форума регионов Украины и Республики Беларусь, которого цитирует АМПУ.

По его словам, именно эта сумма инвестиций нужна для начального запуска речного порта.

"Тут вопрос в том, что мы можем постоянно расширять, территория это позволяет делать. Мы можем добавлять новые терминалы, но на сегодняшний день для того, чтобы порт функционировал как порт, на этом этапе речь идет о $20 млн инвестиций", – добавил министр транспорта и коммуникаций Беларуси.

В свою очередь, как объяснил экс-замминистра инфраструктуры, советник министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань, первая очередь строительства порта в Нижних Жарах (Гомельская область) начнется одновременно с дноуглублением Днепра украинской стороной.

"Первая очередь строительства порта в Нижних Жарах начнется одновременно с нашим дноуглублением Днепра до 2,65 м, стоимость работ составляет 80 млн грн. Плюс ещё необходимо принятие закона о внутреннем водном транспорте и возврат наших инвестиций в дноуглубление за счет перевалки в порту "Херсон", - отметил Довгань.

По предварительным расчетам, сообщил советник министра, транзитный поток Украины увеличится на 6–7 млн тонн грузов (удобрения, лес и нефтепродукты) в течение 3 лет.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины готовит технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта по дноуглублению русла реки Днепр в рамках развития международного водного пути Е-40.

Администрация морских портов Украины и "Белтопэнерго" в декабре 2018 года подписали меморандум, направленный на развитие логистики и перевозки грузов между Украиной и Беларусью с использованием речного транспорта, создание новых рабочих мест и привлечение новых грузопотоков в морские порты Украины.