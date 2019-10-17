Экономика

13:34 17.10.2019

Рада приняла закон о верификации и мониторинге госвыплат

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Рада приняла закон о верификации и мониторинге госвыплат

Верховная Рада приняла в целом законопроект №1231 о верификации и мониторинге государственных выплат, который поддержали 249 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

При этом глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция "Слуга народа") отметила, что закон требует также внесения поправок в ряд других законов.

Согласно тексту законопроекта, верификацию госвыплат предлагается проводить на информационно-аналитической платформе.

Помимо этого, документ предоставляет возможность выявлять несоответствия данных в автоматизированных системах, реестрах и базах данных. Например, при обращении граждан за получением госвыплат орган, который их выплачивает, сначала должен направить запрос на такую платформу на предмет проверки соответствия поданной информации.

Теги: #верховная_рада #закон #выплаты
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