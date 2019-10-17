Экономика

12:00 17.10.2019

Система мониторинга состояния почв в Украине будет запущена до мая 2020г

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Система мониторинга состояния почв в Украине будет запущена до мая 2020г

Первые данные в системе мониторинга состояния почв в Украине, разрабатываемой в рамках Национального грунтового партнерства, могут появиться до мая 2020 года, сообщила национальный координатор проекта Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Украине Оксана Рябченко.

"Первым этапом будет формирование данных и системы мониторинга по 28 показателям. Надеемся, что первые пилоты запустим до конца года, первые общедоступные результаты получим до мая месяца 2020 года", - сказала она на брифинге в Кабинете министров.

По словам Рябченко, глобальное Национальное грунтовое партнерство является частью ФАО и объединяет более 120 стран. Его цель - предоставить беспристрастный доступ к данным о состоянии почв во всем мире.

На сегодня Национальное грунтовое партнерство объединяет семь государственных институтов, лидирующих в данной отрасли, которые покрывают всю сферу вопросов, связанную с почвами.

Теги: #почва #планы #рябченко #мониторинг #фао
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