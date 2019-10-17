Экономика

11:53 17.10.2019

"Укрзализныця" заявляет о возможной остановке работы Николаевского морпорта из-за лоббирования АМПУ интересов оператора "Сисайд Терминал"

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"Укрзализныця" заявляет о возможной остановке работы Николаевского морпорта из-за лоббирования АМПУ интересов оператора "Сисайд Терминал"

"АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) обвиняет Администрацию морских портов Украины (АМПУ) в лоббировании интересов частного портового оператора ООО "Сисайд Терминал" и заявляет, что "бездействие" АМПУ может привести к остановке работы порта.

Как утверждается в сообщении на сайте УЗ, в настоящее время из-за нехватки локомотивов "Сисайд Терминал" не справляется с перемещением вагонов по территории порта, из-за чего "Укрзализныця" была вынуждена временно запретить отгрузки зерновых грузов в адрес нескольких предприятий.

"Бездействие администрации Николаевского морского порта и неудовлетворительная работа "Сисайд Терминал" на подъездных путях уже привела к задержке вагонов 11 поездов. Из-за этого грузовладельцы понесли убытки на общую сумму около 2 млн грн", - заявляет УЗ.

"Укрзализныця" призывает и.о. руководителя АМПУ Райвиса Вецкаганса вмешаться в ситуацию и "навести порядок в работе порта".

В компании напомнили, что железнодорожники готовы обеспечить надлежащее содержание подъездного пути порта и своевременную уборку и подачи вагонов стивидорам. Предложения и проекты договоров по обслуживанию железнодорожной инфраструктуры порта без привлечения посредников предоставлено Николаевскому филиалу ГП "Администрация морских портов Украины".

Теги: #николаевский_порт #сисайд_терминал #укрзализныця #ампу
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