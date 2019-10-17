САП направила в ВАКС дело о причинении "Укрзализныце" убытков на 39,8 млн грн

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) направили в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) дело относительно бывших чиновников "Укрзализныци", обвиняемых в злоупотреблении служебным положением на сумму около 40 млн грн.

"САП направила в Высший антикоррупционного суда обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению двух бывших должностных лиц филиала АО "Укрзализныця" "Центр обеспечения производства" в злоупотреблении служебным положением, что повлекло убытки на общую сумму 39,8 млн грн", - сообщает пресс-служба САП в "Фейсбук" в четверг.

Как сообщалось, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) 24 мая уведомили двух бывших сотрудников филиала "Центр обеспечения производства" (ЦОП) "Укрзализныци", занимавших должности в 2015-2016 гг., о подозрении в причинении госкомпании 39,8 млн грн убытков.

Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци" со ссылкой на НАБУ, расследование завершено и направлено в суд. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины ("злоупотребление властью или служебным положением"). Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По данным следствия, в декабре 2015-го и марте 2016 года филиал "ЦОП" получил от ООО "Вог Аэро Джет" 30 тыс. тонн дизтоплива в долг, которые должен был вернуть до 1 марта 2016 года или уплатить штраф в размере 2-2,7 млн грн за каждый день просрочки. Однако возвращать долг "ЦОП" начал только 29 марта 2016 года, завершив этот процесс в мае.

"Следствие считает, что чиновники филиала сознательно затянули с погашением долга, ведь 18 марта 2016 года уже имели заключенный контракт на поставку дизтоплива. К тому же топливо заняла филиалу та же компания, которая выиграла его конкурс по поставке, поэтому процесс погашения мог быть довольно быстрым. Однако его начали только после незаконного увеличения цены по контракту, что было предметом расследования", - отмечала "Укрзилизныця".