Netflix увеличил число пользователей в США в III квартале, акции подорожали

Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке Netflix Inc. увеличил число пользователей в США в третьем квартале, что привело к росту его акций в ходе электронных торгов.

Как сообщается в пресс-релизе Netflix, в июле-сентябре количество американских подписчиков сервиса увеличилось на 517 тыс. человек. Между тем показатель оказался хуже прогноза компании, который предусматривал рост на 800 тыс.

Кварталом ранее число подписчиков сервиса в США сократилось впервые почти за 10 лет, и инвесторы опасались его снижения в третьем квартале, пишет The Wall Street Journal.

Тем временем в мире в целом число подписчиков увеличилось на 6,8 млн человек по сравнению с ожидаемым приростом на 7 млн. Показатель стал рекордным для третьего квартала, отмечается в пресс-релизе.

В четвертом квартале Netflix планирует увеличить число подписчиков в США на 600 тыс. человек, а в мире - на 7 млн человек.

Всего у Netflix насчитывается 60,6 млн подписчиков в США и 97,7 млн - в остальных странах. Компания остается мировым лидером в секторе потокового видеовещания.

Чистая прибыль Netflix в июле-сентябре составила $665 млн, или $1,47 в расчете на акцию, по сравнению с $403 млн, или $0,89 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.

Выручка выросла на 31%, с $3,999 млрд до $5,25 млрд, совпав с прогнозами аналитиков.

Акции Netflix в ходе электронных торгов подорожали на 9,86%. Капитализация компании с начала текущего года выросла на 6,96%, до $125,3 млрд.