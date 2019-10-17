IBM в июле-сентябре сократила прибыль, выручка упала 5-й квартал подряд

Американская International Business Machines Corp. (IBM), крупнейший мировой поставщик компьютерных услуг, снизила чистую прибыль в июле-сентябре на 38%, при этом падение выручки продолжалось пятый квартал подряд.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль составила $1,673 млрд против $2,694 млрд в третьем квартале 2018 года. Прибыль без учета разовых факторов упала на 22% - до $2,68 в расчете на акцию.

Выручка уменьшилась на 3,9% и составила $18,028 млрд по сравнению с $18,756 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet эксперты в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $2,66 на акцию при выручке в $18,76 млрд.

Выручка IBM в сфере "облачного" бизнеса в минувшем квартале выросла на 11% - до $5 млрд, отмечается в отчетности. Компания входит в топ-5 мировых лидеров, занимая 1,8%-ную долю на глобальном рынке, по данным Gartner.

Крупнейший бизнес IBM по предоставлению технологических услуг зафиксировал сокращение выручки на 5,7% - до $6,7 млрд.

Также компания подтвердила прогноз скорректированной прибыли на текущий год на уровне не менее $10,58 на акцию.

Котировки акций IBM упали на 5,1% по итогам дополнительной торговой сессии в среду после опубликования отчетности. Капитализация компании с начала текущего года выросла примерно на четверть.