Аграрный комитет Рады предлагает заложить в бюджете 8,4 млрд грн на господдержку АПК

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады Украины на заседании 16 октября поддержал наработанные профильным подкомитетом поправки к проекту госбюджета, предусматривающие сохранение на 2020 год объема поддержки АПК на уровне 1% ВВП, или 8,4 млрд грн.

Согласно сообщению на сайте парламента, комитет рассчитывает направить 4,4 млрд грн из общей суммы господдержки аграрной отрасли на программу удешевления кредитов, связанных с выкупом земель, а остальные 4 млрд грн распределить на разные отраслевые программы.

В частности, 2,5 млрд грн предлагается направить на поддержку отрасли животноводства, переработки сельхозпродукции, аквакультуры, рыболовства, 600 млн грн - на закупку сельхозтехники и комплектующих, 400 млн грн - на поддержку хмелеводства, закладки молодых садов, виноградников и ягодников, 150 млн грн - на финподдержку мероприятий в АПК, 150 млн грн на поддержку фермерских хозяйств, 100 млн грн - на предоставление кредитов фермерским хозяйствам, 100 млн грн - на частичную компенсацию фермерам стоимости электроэнергии, используемой для полива орошаемых земель.

"Окончательное рассмотрение предложений в государственный бюджет на 2020 год, касающихся аграрного сектора, планируется на следующем заседании комитета после согласования всех позиций с Министерством финансов и Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства", - отмечается в сообщении.

Кроме того, на заседании 16 октября комитет начал рассмотрение законопроекта №2178 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", разработанного Кабинетом министров, и 10-ти альтернативных.