Экономика

21:11 16.10.2019

Зеленский подписал новую редакцию закона о публичных закупках

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Зеленский подписал новую редакцию закона о публичных закупках

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования публичных закупок", который Верховная Рада приняла 19 сентября 2019г.

"Закон имеет целью обеспечение эффективного, прозрачного и качественного осуществления публичных закупок, предотвращение проявлений коррупции, развитие конкурентной среды и добросовестной конкуренции в сфере публичных закупок в Украине", - сообщается в среду вечером на сайте главы Украинского государства.

Документ содержит ряд нововведений, которые будут способствовать повышению эффективности закупок, внедрению ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок, совершенствованию механизма обжалования тендеров, гармонизации с международными стандартами.

"В частности, согласно закону, использование электронной системы ProZorro становится обязательным для осуществления государственных закупок стоимостью от 50 тыс. грн (ранее порог был от 200 тыс. грн). Это поможет вывести из тени более четверти миллиона закупок в год", - говорится в сообщении.

Также закон обязывает заказчика предоставлять отчеты в систему ProZorro о всех закупках стоимостью от 1 копейки (ранее - от 50 тыс. грн).

"Бизнес, который победил в тендере, будет иметь 24 часа на исправление незначительных ошибок в тендерном предложении. Это позволит предпринимателям не потерять тендер, а госзаказчикам - сохранить наиболее экономически выгодное предложение", - отмечается в сообщении.

Также документ внедряет дифференцированную плату за подачу жалобы в Антимонопольный комитет Украины (через отдельное постановление Кабмина). Это позволит прекратить необоснованное обжалование большого количества закупок и задержку проведения тендеров. Также закон предусматривает возврат платы в случае удовлетворения жалобы поставщика. За невыполнение решения АМКУ предусмотрена ответственность руководителя заказчика и штраф.

Кроме того, закон усиливает ответственность за нарушение законодательства для недобросовестных заказчиков и вводит персональную ответственность должностных лиц. В частности, если будут приобретены товары, работы и услуги без закупки или будет заключен договор до/без закупки, то руководителя заказчика ждет штраф от 2 до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также законом предусмотрен инструмент для борьбы с демпингом - система будет указывать на аномально низкую цену, и поставщик должен ее обосновать для заключения договора с заказчиком.

Документ также предусматривает новые инструменты для повышения эффективности закупок, в частности электронные каталоги ProZorro Market и должности уполномоченных лиц для профессионализации закупок.

Кроме того, закон продлевает на 2 года срок закупок лекарств и вакцин через международные организации (до 2022 года). Перечень лекарств и порядок закупок будет утверждать Кабинет министров Украины.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через 6 месяцев после публикации, кроме раздела VI, который вводится в действие через 12 месяцев со дня опубликования.

Теги: #зеленский #закон #публичные_закупки
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