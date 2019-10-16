Профильный комитет ВР одобрил законопроект об ограничениях экспорта-импорта э/э и приоритете "зеленым" с мощностью до 150 МВт

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг в среду 12 из 21 голосами одобрил разработанный депутатами от "Слуги народа" законопроект (№2236-2) об ограничениях экспорта-импорта э/э и приоритете "зеленым" с мощностью до 150 МВт.

Документом, в частности, предлагается предоставить Кабинету министров полномочия устанавливать временный запрет или ограничения на экспорт/импорт электроэнергии, регулятору – полномочия по установлению предельных цен продажи э/э на рынках "на сутки вперед" (РСВ), внутрисуточном рынке (ВСР), а также предельных цен продажи вспомогательных услуг и услуг по балансированию.

При этом планируется внедрить норму обязательной продажи импортированной из РФ электроэнергии исключительно на РСВ и балансирующем рынке. Импорт из Беларуси под эту норму не подпадает.

Кроме того, депутаты предлагают при диспетчеризации предоставлять приоритет операторам-производетелям альтернативной энергии установленной мощностью до 150 МВт. Компенсация стоимости не отпущенной э/э по "зеленому тарифу" в связи с диспетчерскими ограничения также предоставляется станциям, мощность которых не превышает 150 МВт.

"Принятие этого законопроекта позволит обеспечить выполнение решений, направленных на стабилизацию цен на электроэнергию для потребителей, недопущение коррупционных злоупотреблений в этой сфере", - отмечают депутаты.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", на сегодня в стране - шесть крупных "зеленых" проекта "свыше 150 МВт": три ДТЭК – Ботиевская ВЭС (200 МВт), Никопольская СЭС (200 МВт), Покровская СЭС (240 МВт), а также Мирненская ВЕС (ООО "Виндкрафт Каланчак") – 163 МВт, Сивашская ВЭС (ООО "Сивашэнергопром") – 250 МВт, Запорожская ВЭС (EuroCape) – 500 МВт.

Профильный комитет также одобрил все другие предложенные к слушанию в парламенте законопроекты, которые вносят изменения в закон "О рынке электроэнергии": №2233 ("Слуга народа"), №2233-1 ("Оппоблок"), №2233-2, №2236 (оба - "Европейская солидарность"), №2236-1 ("Батькивщина").