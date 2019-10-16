Правительство поручило "Укрзализныце", "Укрпоште" и "Нафтогазу" найти и продать либо сдать в аренду избыточное имущество

Кабинет министров Украины 12 октября принял протокольное решение по оптимизации имущества, находящегося на балансе государства, сообщается на сайте Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства.

Согласно правительственному решению, АО "Укрзализныця", АО "Укрпошта" и НАК "Нафтогаз Украины" должны проанализировать избыточные и непрофильные активы, находящиеся на их балансах и на балансах их "дочек", и определиться относительно целесообразности содержания избыточного имущества с учетом стратегических планов развития.

"Отмечается, что продажа и передача в аренду имущества будет осуществляться на конкурсной основе, по рыночной стоимости с применением электронной системы "ProZorro.Продажи", - указано в поручении правительства.

Согласно решению правительства, центральным органам исполнительной власти поручено проанализировать имеющееся на балансе избыточное государственное имущество (здания, сооружения) и определиться относительно целесообразности его дальнейшего содержания.

В случае если удерживать это имущество нецелесообразно, органы власти должны принять решение об отчуждении такового имущества согласно существующему законодательству.

Первоначально это будет касаться убыточных и непрофильных предприятий и имущества. В то же время, принимая решение по объектам социальной и культурной сферы, для каждого из них планируется обеспечить индивидуальный подход, учитывая мнения громад, на территории которых эти объекты находятся.