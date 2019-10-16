Минэкономики может представить обновленный макропрогноз на следующей неделе

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства может обнародовать обновленный макроэкономический прогноз на следующей неделе, сообщил премьер-министр Алексей Гонарук.

"Сейчас Минэкономики завершает пересмотр макропрогноза на следующий год... Думаю, к концу этой недели у нас будут наши внутренние цифры и, возможно, на следующей неделе, а точно - к концу месяца - мы будем готовы поделиться всеми этими цифрами публично", - сказал Гончарук в ходе пресс-брифинга в среду.

Как сообщалось, проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", поданный Кабмином на рассмотрение Верховной Рады в первом чтении, основан на весеннем макропрогнозе Минэкономики. Документ, поданный ко второму чтению, будет построен на новом макропрогнозе.

Парламент планирует рассмотреть проект госбюджета-2020 в первом чтении в пятницу.